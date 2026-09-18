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Нож Victorinox Tinker 1.4603 купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Tinker 1.4603

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Нож Victorinox Tinker 1.4603 - фото 4
Нож Victorinox Tinker 1.4603 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, малое лезвие, крестовая отвертка, консервный нож с малой отверткой, открывалка для бутылок с отверткой, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Tinker 1.4603 - фото 1
  • Нож Victorinox Tinker 1.4603 - фото 2
  • Нож Victorinox Tinker 1.4603 - фото 3
  • Нож Victorinox Tinker 1.4603 - фото 4
  • Нож Victorinox Tinker 1.4603 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202299
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, малое лезвие, крестовая отвертка, консервный нож с малой отверткой, открывалка для бутылок с отверткой, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х1
Вес, г.
30

Описание товара Нож Victorinox Tinker 1.4603

Швейцарский нож Victorinox Tinker 1.4603 станет отличным помощником в туристическом походе или на пикнике. Модель имеет прочный корпус, в который компактно складываются дополнительные приспособления. Все рабочие элементы выполняются из металла высокого качества, что является гарантией долговечности.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox Tinker 1.4603




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, малое лезвие, крестовая отвертка, консервный нож с малой отверткой, открывалка для бутылок с отверткой, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож Victorinox Tinker 1.4603 станет отличным помощником в туристическом походе или на пикнике. Модель имеет прочный корпус, в который компактно складываются дополнительные приспособления. Все рабочие элементы выполняются из металла высокого качества, что является гарантией долговечности.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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