Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карточка-мультитул
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб.
В наличии
Код товара: 385761
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 700 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карточка-мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х1
Вес, г.
70
Описание товара Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий
Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий
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Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий
Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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