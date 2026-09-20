Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE20279)
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Характеристики
Описание товара Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE20279)
Xiaomi NexTool Flagship Pro Multi Tool (Red) (NE20279) - мультитул, способный заменить сразу 16 инструментов! Нож изготовлен с применением легированной стали марки 5Cr15MoV, ножницы выполнены из стали 420J2, плоскогубцы сделаны из стали марки 3Cr13. Все эти материалы весьма надежны, обеспечивают инструментам долгий срок эксплуатации и устойчивость к различным негативным факторам. Сталь защищена от коррозии, прочна, обладает великолепными режущими свойствами. С подобными характеристиками модель незаменима в разных ситуациях, и достаточно минимального ухода, чтобы пользоваться мультитулом долго и без проблем. В раскрытом состоянии длина 11 сантиметров, изделие способно поместиться в карман одежды или сумки, подходит для ежедневного применения и пригодится вам в поездках и туристических походах.
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