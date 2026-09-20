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Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE20279) купить с доставкой в Москве
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Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE20279)

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Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE20279) - фото 1
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE20279) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE20279) - фото 1
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE20279) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655135
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE20279)
3 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитулы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
245

Описание товара Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE20279)

Xiaomi NexTool Flagship Pro Multi Tool (Red) (NE20279) - мультитул, способный заменить сразу 16 инструментов! Нож изготовлен с применением легированной стали марки 5Cr15MoV, ножницы выполнены из стали 420J2, плоскогубцы сделаны из стали марки 3Cr13. Все эти материалы весьма надежны, обеспечивают инструментам долгий срок эксплуатации и устойчивость к различным негативным факторам. Сталь защищена от коррозии, прочна, обладает великолепными режущими свойствами. С подобными характеристиками модель незаменима в разных ситуациях, и достаточно минимального ухода, чтобы пользоваться мультитулом долго и без проблем. В раскрытом состоянии длина 11 сантиметров, изделие способно поместиться в карман одежды или сумки, подходит для ежедневного применения и пригодится вам в поездках и туристических походах.

Отзывы о товаре Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE20279)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитулы
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi NexTool Flagship Pro Multi Tool (Red) (NE20279) - мультитул, способный заменить сразу 16 инструментов! Нож изготовлен с применением легированной стали марки 5Cr15MoV, ножницы выполнены из стали 420J2, плоскогубцы сделаны из стали марки 3Cr13. Все эти материалы весьма надежны, обеспечивают инструментам долгий срок эксплуатации и устойчивость к различным негативным факторам. Сталь защищена от коррозии, прочна, обладает великолепными режущими свойствами. С подобными характеристиками модель незаменима в разных ситуациях, и достаточно минимального ухода, чтобы пользоваться мультитулом долго и без проблем. В раскрытом состоянии длина 11 сантиметров, изделие способно поместиться в карман одежды или сумки, подходит для ежедневного применения и пригодится вам в поездках и туристических походах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE20279) - стоимость товара 3580 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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