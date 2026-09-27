Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
16
Функции
плоскогубцы, сменные кусачки, сменные жесткие кусачки, щипцы для проводов, пила, нож, отвертка, резак, инструмент для зачистки проводов, открывашка, открывалка для бутылок, прямая отвертка, стеклобой, ножницы пружинного действия, линейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб.
В наличии
Код товара: 587015
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 690 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал
сталь
Количество функций
16
Функции
плоскогубцы, сменные кусачки, сменные жесткие кусачки, щипцы для проводов, пила, нож, отвертка, резак, инструмент для зачистки проводов, открывашка, открывалка для бутылок, прямая отвертка, стеклобой, ножницы пружинного действия, линейка
Комплектация
инструмент, чехол, документация, упаковка
Ширина, см
4
Высота, см
2.15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х4х2
Вес, г.
250
Описание товара Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120)
Нож изготовлен с применением легированной стали марки 5Cr15MoV, ножницы выполнены из стали 420J2, плоскогубцы сделаны из стали марки 3Cr13. Все эти материалы весьма надежны, обеспечивают инструментам долгий срок эксплуатации и устойчивость к различным негативным факторам. Сталь защищена от коррозии, прочна, обладает великолепными режущими свойствами. С подобными характеристиками модель незаменима в разных ситуациях, и достаточно минимального ухода, чтобы пользоваться мультитулом долго и без проблем. В раскрытом состоянии длина 11 сантиметров, изделие способно поместиться в карман одежды или сумки, и подходит для ежедневного применения. Особенно полезно в поездках и в туристических походах.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал
сталь
Количество функций
16
Функции
плоскогубцы, сменные кусачки, сменные жесткие кусачки, щипцы для проводов, пила, нож, отвертка, резак, инструмент для зачистки проводов, открывашка, открывалка для бутылок, прямая отвертка, стеклобой, ножницы пружинного действия, линейка
Комплектация
инструмент, чехол, документация, упаковка
Ширина, см
4
Высота, см
2.15
Страна производитель
Китай
Нож изготовлен с применением легированной стали марки 5Cr15MoV, ножницы выполнены из стали 420J2, плоскогубцы сделаны из стали марки 3Cr13. Все эти материалы весьма надежны, обеспечивают инструментам долгий срок эксплуатации и устойчивость к различным негативным факторам. Сталь защищена от коррозии, прочна, обладает великолепными режущими свойствами. С подобными характеристиками модель незаменима в разных ситуациях, и достаточно минимального ухода, чтобы пользоваться мультитулом долго и без проблем. В раскрытом состоянии длина 11 сантиметров, изделие способно поместиться в карман одежды или сумки, и подходит для ежедневного применения. Особенно полезно в поездках и в туристических походах.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Мультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120) - стоимость товара 3690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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