Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
26
Функции
плоскогубцы, кусачки, маленькая отвертка плоская, нож, серрейтор, консервный нож, открывалка для бутылок, для снятии изоляции, пила, захват для гаек и цилиндров, ножницы, шило, держатель бит, 11 сменных насадок
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
В наличии
Код товара: 385784
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 860 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
26
Функции
плоскогубцы, кусачки, маленькая отвертка плоская, нож, серрейтор, консервный нож, открывалка для бутылок, для снятии изоляции, пила, захват для гаек и цилиндров, ножницы, шило, держатель бит, 11 сменных насадок
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
480
Описание товара Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол
Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитМультитул Victorinox SwissCard 0.7100.T
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитМультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, с...
-
В наличииЦена 3 760 руб.940 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Alox Colors, 58 мм, 5 функций, ...
-
В наличииЦена 3 760 руб. 7 220 руб.940 руб. в СплитМультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитНож Victorinox NailClip 580 0.6463 Red
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитНож Victorinox Classic 0.6221.26
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD, 58 мм, 5 функций, рукоять из о...
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Alox Colors, 58 мм, 5 функций, ...
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Alox Colors, 58 мм, 5 функций, ...
-
В наличииЦена 3 950 руб.988 руб. в СплитНож Victorinox Climber 1.3703.Т Translucent Red
-
В наличииЦена 3 950 руб. 4 938 руб.988 руб. в СплитНож Victorinox Climber 1.3703.T2 Translucent Blue
-
В наличииЦена 3 950 руб. 4 846 руб.988 руб. в СплитНож Victorinox Climber 1.3703.3
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
26
Функции
плоскогубцы, кусачки, маленькая отвертка плоская, нож, серрейтор, консервный нож, открывалка для бутылок, для снятии изоляции, пила, захват для гаек и цилиндров, ножницы, шило, держатель бит, 11 сменных насадок
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол
Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - стоимость товара 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол