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Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол купить с доставкой в Москве
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Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол

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Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - фото 1
Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - фото 2
Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - фото 3
Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - фото 4
Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
26
Функции
плоскогубцы, кусачки, маленькая отвертка плоская, нож, серрейтор, консервный нож, открывалка для бутылок, для снятии изоляции, пила, захват для гаек и цилиндров, ножницы, шило, держатель бит, 11 сменных насадок
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - фото 1
  • Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - фото 2
  • Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - фото 3
  • Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - фото 4
  • Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385784
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол
3 860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
26
Функции
плоскогубцы, кусачки, маленькая отвертка плоская, нож, серрейтор, консервный нож, открывалка для бутылок, для снятии изоляции, пила, захват для гаек и цилиндров, ножницы, шило, держатель бит, 11 сменных насадок
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
480

Описание товара Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол

Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол

Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол




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Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
26
Функции
плоскогубцы, кусачки, маленькая отвертка плоская, нож, серрейтор, консервный нож, открывалка для бутылок, для снятии изоляции, пила, захват для гаек и цилиндров, ножницы, шило, держатель бит, 11 сменных насадок
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол - стоимость товара 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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