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Нож Victorinox Classic 0.6203 купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Classic 0.6203

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Нож Victorinox Classic 0.6203 - фото 1
Нож Victorinox Classic 0.6203 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
7
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Classic 0.6203 - фото 1
  • Нож Victorinox Classic 0.6203 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202337
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож Victorinox Classic 0.6203
2 390 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
7
Наличие карабина
нет
Размеры в упаковке, см
7х3х2
Вес, г.
90

Описание товара Нож Victorinox Classic 0.6203

Нож-брелок Victorinox Classic 0.6203 58 мм, 7 функций, красный состоит из маникюрного инструмента, что делает набор отличным вариантом для дальних путешествий. Изделие обладает небольшими размерами и удобной формой, что упрощает ношение с собой. Кольцо для подвешивания превращает инструмент в удобный брелок.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox Classic 0.6203




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
7
Наличие карабина
нет
Описание
Нож-брелок Victorinox Classic 0.6203 58 мм, 7 функций, красный состоит из маникюрного инструмента, что делает набор отличным вариантом для дальних путешествий. Изделие обладает небольшими размерами и удобной формой, что упрощает ношение с собой. Кольцо для подвешивания превращает инструмент в удобный брелок.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Classic 0.6203 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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