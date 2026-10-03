Нож Victorinox Classic Nail Clip 580, 65 мм, 8 функций, камуфляж 0.6463.94
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
8
Функции
зубочистка, кусачки, нож, ножницы, пилка для ногтей, пинцет, щипцы, зубочистка, кусачки, нож, ножницы, пилка для ногтей, пинцет, щипцы
Наличие карабина
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 624059
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
8
Функции
зубочистка, кусачки, нож, ножницы, пилка для ногтей, пинцет, щипцы, зубочистка, кусачки, нож, ножницы, пилка для ногтей, пинцет, щипцы
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
1.7
Высота, см
6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х7
Вес, г.
36
Описание товара Нож Victorinox Classic Nail Clip 580, 65 мм, 8 функций, камуфляж 0.6463.94
Компактный швейцарский нож-брелок в классическом дизайне. Данный брелок не только стильный аксессуар, но и высокофункциональный инструмент, который способен прийти на помощь в любую минуту, так как он всегда находиться под рукой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
8
Функции
зубочистка, кусачки, нож, ножницы, пилка для ногтей, пинцет, щипцы, зубочистка, кусачки, нож, ножницы, пилка для ногтей, пинцет, щипцы
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
1.7
Высота, см
6.5
Страна производитель
Китай
Компактный швейцарский нож-брелок в классическом дизайне. Данный брелок не только стильный аксессуар, но и высокофункциональный инструмент, который способен прийти на помощь в любую минуту, так как он всегда находиться под рукой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Нож Victorinox Classic Nail Clip 580, 65 мм, 8 функций, камуфляж 0.6463.94 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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