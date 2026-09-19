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Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный

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Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный - фото 1
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный - фото 2
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный - фото 3
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный - фото 4
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный - фото 5
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный - фото 6
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный - фото 7
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный - фото 1
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный - фото 2
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный - фото 3
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный - фото 4
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный - фото 5
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный - фото 6
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный - фото 7
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385630
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный
5 060 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
150

Описание товара Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный

Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный

Отзывы о товаре Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Страна производитель
Китай
Описание
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, бежевый камуфляжный - этот товар вы можете купить по цене 5060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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