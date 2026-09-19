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Мультитул Ganzo G106 купить с доставкой в Москве
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Мультитул Ganzo G106

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Мультитул Ganzo G106 - фото 1
Мультитул Ganzo G106 - фото 2
Мультитул Ganzo G106 - фото 3
Мультитул Ganzo G106 - фото 4
Мультитул Ganzo G106 - фото 5
Мультитул Ganzo G106 - фото 6
Мультитул Ganzo G106 - фото 7
Мультитул Ganzo G106 - фото 8
Мультитул Ganzo G106 - фото 9
Мультитул Ganzo G106 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
22
Функции
Плоскогубцы; кусачки; ребристый захват для гаек; нож с зубчатой заточкой; нож с ровной заточкой, открывалки для консервов; открывалка бутылок; шило; отвертка прямая; отвертка крестовая; набор 9 бит; переходник крепления бит.
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Ganzo G106 - фото 1
  • Мультитул Ganzo G106 - фото 2
  • Мультитул Ganzo G106 - фото 3
  • Мультитул Ganzo G106 - фото 4
  • Мультитул Ganzo G106 - фото 5
  • Мультитул Ganzo G106 - фото 6
  • Мультитул Ganzo G106 - фото 7
  • Мультитул Ganzo G106 - фото 8
  • Мультитул Ganzo G106 - фото 9
  • Мультитул Ganzo G106 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341587
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул Ganzo G106
1 540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
22
Функции
Плоскогубцы; кусачки; ребристый захват для гаек; нож с зубчатой заточкой; нож с ровной заточкой, открывалки для консервов; открывалка бутылок; шило; отвертка прямая; отвертка крестовая; набор 9 бит; переходник крепления бит.
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
310

Описание товара Мультитул Ganzo G106

Мультитул Ganzo G106 предназначен для осуществления мелких ремонтных работ в походе или повседневной жизни. Все компоненты помещаются в нейлоновый чехол, который крепится на ремне - удобное хранение, транспортировка и использование. Эргономичная форма рукоятки и ребристый рельеф поверхности предотвращают выскальзывание. Компактные размеры и небольшой вес позволяют удобно носить в кармане - не занимает много места. Выполнен из нержавеющей стали, продлевает срок эксплуатации и повышает прочность. Дополнительные характеристики Размер в сложенно виде, мм: 105; Размер в раскрытом состоянии, мм: 165.

Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G106




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Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
22
Функции
Плоскогубцы; кусачки; ребристый захват для гаек; нож с зубчатой заточкой; нож с ровной заточкой, открывалки для консервов; открывалка бутылок; шило; отвертка прямая; отвертка крестовая; набор 9 бит; переходник крепления бит.
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Ganzo G106 предназначен для осуществления мелких ремонтных работ в походе или повседневной жизни. Все компоненты помещаются в нейлоновый чехол, который крепится на ремне - удобное хранение, транспортировка и использование. Эргономичная форма рукоятки и ребристый рельеф поверхности предотвращают выскальзывание. Компактные размеры и небольшой вес позволяют удобно носить в кармане - не занимает много места. Выполнен из нержавеющей стали, продлевает срок эксплуатации и повышает прочность. Дополнительные характеристики Размер в сложенно виде, мм: 105; Размер в раскрытом состоянии, мм: 165.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Ganzo G106 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1540 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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