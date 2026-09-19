Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвертка, отвертка с фиксатором, открывалка для бутылок, инструментом для снятия изоляции, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб.
В наличии
Код товара: 385724
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь, пластик,
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвертка, отвертка с фиксатором, открывалка для бутылок, инструментом для снятия изоляции, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
3.2
Высота, см
1.85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х3х2
Вес, г.
130
Описание товара Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный
Складной многофункциональный нож с фиксирующимся лезвием, пилой по дереву, открывалками, штопором и шилом. Длина ножа в сложенном виде - 111 мм. Нож Викторинокс Форестер отлично режет, замечательно пилит и с лёгкостью открывает все закрытые напитки и консервированные продукты. Такой нож станет отличным спутником в походе или на рыбалке. Victorinox Forester Red (0.8363) - модель 2017 года
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь, пластик,
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвертка, отвертка с фиксатором, открывалка для бутылок, инструментом для снятия изоляции, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
3.2
Высота, см
1.85
Страна производитель
Китай
Складной многофункциональный нож с фиксирующимся лезвием, пилой по дереву, открывалками, штопором и шилом. Длина ножа в сложенном виде - 111 мм. Нож Викторинокс Форестер отлично режет, замечательно пилит и с лёгкостью открывает все закрытые напитки и консервированные продукты. Такой нож станет отличным спутником в походе или на рыбалке. Victorinox Forester Red (0.8363) - модель 2017 года
Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - купить по цене 5140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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