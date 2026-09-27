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Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, синий, нейлоновый чехол купить с доставкой в Москве
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Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, синий, нейлоновый чехол

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
19
Функции
кусачки, нож, огниво, открывалка для бутылок, пила, свисток, шило / кернер
Наличие карабина
да
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  • Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, синий, нейлоновый чехол - фото 3
  • Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, синий, нейлоновый чехол - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 950 руб. 
Начислим 272 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 614913
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, синий, нейлоновый чехол
16 950 руб.
  • Гарантия производителя: 25 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leatherman
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
19
Функции
кусачки, нож, огниво, открывалка для бутылок, пила, свисток, шило / кернер
Наличие карабина
да
Комплектация
мультитул
Ширина, см
1.6
Высота, см
11.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х4
Вес, г.
213

Описание товара Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, синий, нейлоновый чехол

Острогубцы. Пассатижи. Сменные кусачки для проволоки, сталь 154СМ. Сменные кусачки для твердой проволоки, сталь 154СМ. Инструмент для зачистки проводов. Универсальный нож, сталь 420HC. Пила. Молоток. Шило с ушком и винтовой петлей. Открывалка для консервов. Открывалка для бутылок. Держатель для шестигранных бит на 1/4”. Держатель для бит. Накидной гаечный ключ 1/4. Карабин. 3/16 Box Wrench. Свисток. Огниво. Точилка с алмазоподобным покрытием.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, синий, нейлоновый чехол




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Характеристики
Бренд
Leatherman
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
19
Функции
кусачки, нож, огниво, открывалка для бутылок, пила, свисток, шило / кернер
Наличие карабина
да
Комплектация
мультитул
Ширина, см
1.6
Высота, см
11.4
Страна производитель
Китай
Описание
Острогубцы. Пассатижи. Сменные кусачки для проволоки, сталь 154СМ. Сменные кусачки для твердой проволоки, сталь 154СМ. Инструмент для зачистки проводов. Универсальный нож, сталь 420HC. Пила. Молоток. Шило с ушком и винтовой петлей. Открывалка для консервов. Открывалка для бутылок. Держатель для шестигранных бит на 1/4”. Держатель для бит. Накидной гаечный ключ 1/4. Карабин. 3/16 Box Wrench. Свисток. Огниво. Точилка с алмазоподобным покрытием.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, синий, нейлоновый чехол - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 16950 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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