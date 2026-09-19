Мультитул Ganzo G103, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Функции
пассатижи, кусачки, маленькая отвертка плоская, плоская отвертка, нож, серрейтор, шило, линейка, пилочка, открывалка для бутылок, консервный нож, держатель бит, 9 сменных насадок в комплекте
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб.
В наличии
Код товара: 385695
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Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 940 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Функции
пассатижи, кусачки, маленькая отвертка плоская, плоская отвертка, нож, серрейтор, шило, линейка, пилочка, открывалка для бутылок, консервный нож, держатель бит, 9 сменных насадок в комплекте
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
340
Описание товара Мультитул Ganzo G103, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол
Мультитул Ganzo G103 подходит как для ремонта туристического снаряжения или велосипеда, так и для активного отдыха. Матовый корпус из нержавеющей стали со специальным черным покрытием защищают прибор от коррозии и увеличивают срок эксплуатации. Компактные размеры позволяют удобно носить в кармане - не занимает много места. Чехол на липучке помогает сохранить все комплектующие в одном месте. Стильный подарок для охотника, рыболова или любителя походов. Дополнительные характеристики Марка стали - 440 С; Длина в сложенном состоянии - 105 мм; Длина в раскрытом состоянии - 193 мм.
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Функции
пассатижи, кусачки, маленькая отвертка плоская, плоская отвертка, нож, серрейтор, шило, линейка, пилочка, открывалка для бутылок, консервный нож, держатель бит, 9 сменных насадок в комплекте
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Мультитул Ganzo G103 подходит как для ремонта туристического снаряжения или велосипеда, так и для активного отдыха. Матовый корпус из нержавеющей стали со специальным черным покрытием защищают прибор от коррозии и увеличивают срок эксплуатации. Компактные размеры позволяют удобно носить в кармане - не занимает много места. Чехол на липучке помогает сохранить все комплектующие в одном месте. Стильный подарок для охотника, рыболова или любителя походов. Дополнительные характеристики Марка стали - 440 С; Длина в сложенном состоянии - 105 мм; Длина в раскрытом состоянии - 193 мм.
Мультитул Ganzo G103, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол - купить по цене 1940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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