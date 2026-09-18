Нож Victorinox Swiss Soldier.s Knife 08 0.8461.MWCH
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
10
Функции
фиксирующееся лезвие с петлей, крестовая отвертка, консервный нож с малой отверткой, фиксирующая открывалка для бутылок с отверткой, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пила по дереву
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб.
В наличии
Код товара: 202325
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 750 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
10
Функции
фиксирующееся лезвие с петлей, крестовая отвертка, консервный нож с малой отверткой, фиксирующая открывалка для бутылок с отверткой, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пила по дереву
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
3.45
Высота, см
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х4х2
Вес, г.
150
Описание товара Нож Victorinox Swiss Soldier.s Knife 08 0.8461.MWCH
Классичческий перочинный нож с фиксирующимся лезвием. Удобная для захвата рукоятка. Небольшие размеры позволяют свободно переносить изделие в кармане или подвесить за кольцо к ключам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
10
Функции
фиксирующееся лезвие с петлей, крестовая отвертка, консервный нож с малой отверткой, фиксирующая открывалка для бутылок с отверткой, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пила по дереву
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
3.45
Высота, см
1.8
Страна производитель
Китай
Классичческий перочинный нож с фиксирующимся лезвием. Удобная для захвата рукоятка. Небольшие размеры позволяют свободно переносить изделие в кармане или подвесить за кольцо к ключам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож Victorinox Swiss Soldier.s Knife 08 0.8461.MWCH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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