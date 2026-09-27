Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Style Icon" 0.6223.G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал инструмента
сталь, пластик
Материал рукояти
пластик
Количество функций
7
Длина, мм
58
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
В наличии
Код товара: 624116
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 590 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож
Материал инструмента
сталь, пластик
Материал рукояти
пластик
Количество функций
7
Длина, мм
58
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
11.5
Высота, см
5
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
7х6х2
Вес, г.
30
Описание товара Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Style Icon" 0.6223.G
Компактный и легкий карманный нож-брелок длиной 58 мм с набором из 7 базовых инструментов, выполненный в яркой красной рукояти из прочного ABS-пластика.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Бренд
Тип товара
Нож
Материал инструмента
сталь, пластик
Материал рукояти
пластик
Количество функций
7
Длина, мм
58
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
11.5
Высота, см
5
Страна производитель
Швейцария
Компактный и легкий карманный нож-брелок длиной 58 мм с набором из 7 базовых инструментов, выполненный в яркой красной рукояти из прочного ABS-пластика.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Style Icon" 0.6223.G - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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