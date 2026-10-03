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Нож Зубр Турист 47782 купить с доставкой в Москве
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Нож Зубр Турист 47782

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Нож Зубр Турист 47782 - фото 4
Нож Зубр Турист 47782 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
4
Функции
вилка, ложка, нож, открывалка для бутылок, штопор
Наличие карабина
да
  • Нож Зубр Турист 47782 - фото 1
  • Нож Зубр Турист 47782 - фото 2
  • Нож Зубр Турист 47782 - фото 3
  • Нож Зубр Турист 47782 - фото 4
  • Нож Зубр Турист 47782 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 010 руб.  1 650 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341596
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Зубр Турист 47782
1 010 руб. -39%
1 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
4
Функции
вилка, ложка, нож, открывалка для бутылок, штопор
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, чехол
Ширина, см
14
Высота, см
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х4
Вес, г.
200

Описание товара Нож Зубр Турист 47782

Походный набор 4в1 ЗУБР ТУРИСТ 47782 состоит из 4 предметов: вилка, нож, ложка, открывалка, которые пригодятся во время отдыха на природе или в дальних поездках. Изготовлены из нержавеющей стали для долгого срока эксплуатации. Каждый предмет можно использовать отдельно благодаря разборной конструкции.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Нож Зубр Турист 47782




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
4
Функции
вилка, ложка, нож, открывалка для бутылок, штопор
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, чехол
Ширина, см
14
Высота, см
4
Страна производитель
Китай
Описание
Походный набор 4в1 ЗУБР ТУРИСТ 47782 состоит из 4 предметов: вилка, нож, ложка, открывалка, которые пригодятся во время отдыха на природе или в дальних поездках. Изготовлены из нержавеющей стали для долгого срока эксплуатации. Каждый предмет можно использовать отдельно благодаря разборной конструкции.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Зубр Турист 47782 - по цене 1010 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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