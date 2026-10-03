Мультитул Зубр Мастер 47750
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Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал инструмента
нержавеющая сталь
Материал рукояти
пластик
Количество функций
10
Функции
нож, кусачки, плоскогубцы, серрейторный нож, захват для гаек и цилиндров, напильник, открывалка для консервных банок, отвёртка SL (малая), отвёртка SL (средняя), отвёртка PH
Длина, мм
85
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
В наличии
Код товара: 275908
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 140 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал инструмента
нержавеющая сталь
Материал рукояти
пластик
Количество функций
10
Функции
нож, кусачки, плоскогубцы, серрейторный нож, захват для гаек и цилиндров, напильник, открывалка для консервных банок, отвёртка SL (малая), отвёртка SL (средняя), отвёртка PH
Длина, мм
85
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, чехол, упаковка
Ширина, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х3
Вес, г.
200
Описание товара Мультитул Зубр Мастер 47750
Мультитул ЗУБР 47750 инструмент многофункциональный мастер 10 в 1 мини Многофункциональный инструмент ЗУБР может применяться для решения широкого спектра задач. Большое количество функций, заключенных в данном инструменте делает его незаменимым не только в быту, но и в походах, на пикниках, охоте и рыбалке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал инструмента
нержавеющая сталь
Материал рукояти
пластик
Количество функций
10
Функции
нож, кусачки, плоскогубцы, серрейторный нож, захват для гаек и цилиндров, напильник, открывалка для консервных банок, отвёртка SL (малая), отвёртка SL (средняя), отвёртка PH
Длина, мм
85
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, чехол, упаковка
Ширина, см
3
Страна производитель
Китай
Мультитул ЗУБР 47750 инструмент многофункциональный мастер 10 в 1 мини Многофункциональный инструмент ЗУБР может применяться для решения широкого спектра задач. Большое количество функций, заключенных в данном инструменте делает его незаменимым не только в быту, но и в походах, на пикниках, охоте и рыбалке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Мультитул Зубр Мастер 47750 - стоимость товара 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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