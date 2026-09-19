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Мультитул Ganzo G204, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол купить с доставкой в Москве
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Мультитул Ganzo G204, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол

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Мультитул Ganzo G204, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - фото 1
Мультитул Ganzo G204, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - фото 2
Мультитул Ganzo G204, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
24
Функции
Марка стали: 440 С. Плоскогубцы,кусачки,пила,ножницы, нож с гладкой заточкой, нож с серрейторной заточкой, шило, открывалка для банок и бытолок, отвертка, держатель насадок, набор сменных насадок.
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Ganzo G204, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - фото 1
  • Мультитул Ganzo G204, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - фото 2
  • Мультитул Ganzo G204, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385785
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультитул Ganzo G204, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол
1 730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
24
Функции
Марка стали: 440 С. Плоскогубцы,кусачки,пила,ножницы, нож с гладкой заточкой, нож с серрейторной заточкой, шило, открывалка для банок и бытолок, отвертка, держатель насадок, набор сменных насадок.
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
360

Описание товара Мультитул Ganzo G204, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол

Мультитул Ganzo G204 полезен в походе или ежедневном использовании. Изготовлен из высокопрочной стали, которая защищает от коррозии, имеет повышенный запас прочности и долгий срок службы. Компактные размеры и вес удобно лежат в руке. Тканевый чехол не просто место для хранения, но и позволяет иметь инструмент всегда под рукой и высвобождает руки при креплении на ремне. Дополнительные характеристики Размер в сложенном виде, мм: 105; Размер в раскрытом состоянии, мм: 165; Марка стали: 440 С.

Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G204, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол




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Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
24
Функции
Марка стали: 440 С. Плоскогубцы,кусачки,пила,ножницы, нож с гладкой заточкой, нож с серрейторной заточкой, шило, открывалка для банок и бытолок, отвертка, держатель насадок, набор сменных насадок.
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Ganzo G204 полезен в походе или ежедневном использовании. Изготовлен из высокопрочной стали, которая защищает от коррозии, имеет повышенный запас прочности и долгий срок службы. Компактные размеры и вес удобно лежат в руке. Тканевый чехол не просто место для хранения, но и позволяет иметь инструмент всегда под рукой и высвобождает руки при креплении на ремне. Дополнительные характеристики Размер в сложенном виде, мм: 105; Размер в раскрытом состоянии, мм: 165; Марка стали: 440 С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Ganzo G204, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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