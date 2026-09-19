Мультитул Ganzo G112, 105 мм, 13 функций, нейлоновый чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
13
Функции
Плоскогубцы,кусачки,нож с прямой кромкой,нож с серрейторной кромкой,шило,линейка,открывалка для банок и бутылок, одна крестовидная отвертка,две плоских отвертки, 9 сменных насадок,переходник для насадок.
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
В наличии
Код товара: 385696
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 540 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
13
Функции
Плоскогубцы,кусачки,нож с прямой кромкой,нож с серрейторной кромкой,шило,линейка,открывалка для банок и бутылок, одна крестовидная отвертка,две плоских отвертки, 9 сменных насадок,переходник для насадок.
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
380
Описание товара Мультитул Ganzo G112, 105 мм, 13 функций, нейлоновый чехол
Мультитул Ganzo G112 предназначен для осуществления мелких ремонтных работ в походе или для дома. Изготовлен из нержавеющей стали, которая защищает от коррозии, продлевает срок эксплуатации, повышает прочность и сохраняет заточку режущих элементов длительное время - незаменимо при контакте с водой. Компактные размеры и небольшой вес позволяют удобно носить в кармане - не занимает много места. А удобный чехол не просто место для хранения, а благодаря креплению на ремне позволяет иметь инструмент всеuда под рукой и высвобождает руки. Дополнительные характеристики Размер в сложенно виде, мм: 105; Размер в раскрытом состоянии, мм: 165; Материал: нержавеющая сталь 3Cr13.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 480 руб. 1 760 руб.370 руб. в СплитКусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитМультитул-ключ Nextool (Xiaomi) Light Wrench W1 с набором бит, 6...
-
В наличииЦена 1 540 руб.385 руб. в СплитМультитул Ganzo G106
-
В наличииЦена 1 650 руб.413 руб. в СплитНож Victorinox Rally 0.6163
-
В наличииЦена 1 690 руб.423 руб. в СплитМультитул Ganzo G104
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитМультитул Ganzo G204, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитМультитул Ganzo G2016-P, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитНож Victorinox Bantam, 84 мм, 8 функций, красный
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитМультитул Ganzo G203, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитМультитул Ganzo G109, 105 мм, 10 функций, нейлоновый чехол
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитМультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитНож Victorinox Waiter 0.3303 Red
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
13
Функции
Плоскогубцы,кусачки,нож с прямой кромкой,нож с серрейторной кромкой,шило,линейка,открывалка для банок и бутылок, одна крестовидная отвертка,две плоских отвертки, 9 сменных насадок,переходник для насадок.
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Мультитул Ganzo G112 предназначен для осуществления мелких ремонтных работ в походе или для дома. Изготовлен из нержавеющей стали, которая защищает от коррозии, продлевает срок эксплуатации, повышает прочность и сохраняет заточку режущих элементов длительное время - незаменимо при контакте с водой. Компактные размеры и небольшой вес позволяют удобно носить в кармане - не занимает много места. А удобный чехол не просто место для хранения, а благодаря креплению на ремне позволяет иметь инструмент всеuда под рукой и высвобождает руки. Дополнительные характеристики Размер в сложенно виде, мм: 105; Размер в раскрытом состоянии, мм: 165; Материал: нержавеющая сталь 3Cr13.
Мультитул Ganzo G112, 105 мм, 13 функций, нейлоновый чехол - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G112, 105 мм, 13 функций, нейлоновый чехол