Top.Mail.Ru
Нож Victorinox WorkChamp XL, 111 мм, 31 функция, с фиксатором лезвия, красный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Нож Victorinox WorkChamp XL, 111 мм, 31 функция, с фиксатором лезвия, красный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Нож Victorinox WorkChamp XL, 111 мм, 31 функция, с фиксатором лезвия, красный - фото 1
Нож Victorinox WorkChamp XL, 111 мм, 31 функция, с фиксатором лезвия, красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
  • Нож Victorinox WorkChamp XL, 111 мм, 31 функция, с фиксатором лезвия, красный - фото 1
  • Нож Victorinox WorkChamp XL, 111 мм, 31 функция, с фиксатором лезвия, красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 290 руб. 
Начислим 341 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385712
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox WorkChamp XL, 111 мм, 31 функция, с фиксатором лезвия, красный
21 290 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х3х2
Вес, г.
340

Описание товара Нож Victorinox WorkChamp XL, 111 мм, 31 функция, с фиксатором лезвия, красный

Нож Victorinox WorkChamp XL, 111 мм, 31 функция, с фиксатором лезвия, красный

Отзывы о товаре Нож Victorinox WorkChamp XL, 111 мм, 31 функция, с фиксатором лезвия, красный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Страна производитель
Китай
Описание
Нож Victorinox WorkChamp XL, 111 мм, 31 функция, с фиксатором лезвия, красный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox WorkChamp XL, 111 мм, 31 функция, с фиксатором лезвия, красный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 21290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...