Нож Victorinox WorkChamp XL, 111 мм, 31 функция, с фиксатором лезвия, красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 290 руб.
В наличии
Код товара: 385712
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
21 290 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х3х2
Вес, г.
340
Описание товара Нож Victorinox WorkChamp XL, 111 мм, 31 функция, с фиксатором лезвия, красный
Нож Victorinox WorkChamp XL, 111 мм, 31 функция, с фиксатором лезвия, красный
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Нож Victorinox WorkChamp XL, 111 мм, 31 функция, с фиксатором лезвия, красный
Нож Victorinox WorkChamp XL, 111 мм, 31 функция, с фиксатором лезвия, красный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 21290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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