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Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций купить с доставкой в Москве
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Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций

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Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 1
Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 2
Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 3
Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 4
Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 5
Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
6
Функции
открывалка для бутылок, стропорез, крючок, пилочка для ногтей, брелок для ключей, кусачки для ногтей
Наличие карабина
нет
  • Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 1
  • Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 2
  • Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 3
  • Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 4
  • Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 5
  • Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655143
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Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
6
Функции
открывалка для бутылок, стропорез, крючок, пилочка для ногтей, брелок для ключей, кусачки для ногтей
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
0.8
Высота, см
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
34

Описание товара Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций

NexTool Outdoor Multi Functional Nail Clipper (NE20011) - многофункциональный инструмент, который экономит место в сумке и с легкостью решает любую поставленную перед ним задачу. Складной набор инструментов содержит инструменты на все случаи жизни: открывалка для бутылок, стропорез, крючок, пилочка для ногтей, брелок для ключей, кусачки для ногтей. Многофункциональный инструмент пригодится любому взрослому и подростку в доме, на рыбалке, во время кемпинга и похода. Все детали подарочного набора выполнены с максимальной точностью для идеальной сборки в один компактный инструмент. Мультитул имеет небольшие габариты и легко помещается в ладонь. Сложный процесс обработки материала гарантирует высокое качество, идеальную работу и долгий срок эксплуатации.



Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций




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Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
6
Функции
открывалка для бутылок, стропорез, крючок, пилочка для ногтей, брелок для ключей, кусачки для ногтей
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
0.8
Высота, см
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
NexTool Outdoor Multi Functional Nail Clipper (NE20011) - многофункциональный инструмент, который экономит место в сумке и с легкостью решает любую поставленную перед ним задачу. Складной набор инструментов содержит инструменты на все случаи жизни: открывалка для бутылок, стропорез, крючок, пилочка для ногтей, брелок для ключей, кусачки для ногтей. Многофункциональный инструмент пригодится любому взрослому и подростку в доме, на рыбалке, во время кемпинга и похода. Все детали подарочного набора выполнены с максимальной точностью для идеальной сборки в один компактный инструмент. Мультитул имеет небольшие габариты и легко помещается в ладонь. Сложный процесс обработки материала гарантирует высокое качество, идеальную работу и долгий срок эксплуатации.


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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