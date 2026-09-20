Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мультитул-книпсер Nextool (Xiaomi) Multi Functional Nail Clipper, зеленый, 6 функций
NexTool Outdoor Multi Functional Nail Clipper (NE20011) - многофункциональный инструмент, который экономит место в сумке и с легкостью решает любую поставленную перед ним задачу. Складной набор инструментов содержит инструменты на все случаи жизни: открывалка для бутылок, стропорез, крючок, пилочка для ногтей, брелок для ключей, кусачки для ногтей. Многофункциональный инструмент пригодится любому взрослому и подростку в доме, на рыбалке, во время кемпинга и похода. Все детали подарочного набора выполнены с максимальной точностью для идеальной сборки в один компактный инструмент. Мультитул имеет небольшие габариты и легко помещается в ладонь. Сложный процесс обработки материала гарантирует высокое качество, идеальную работу и долгий срок эксплуатации.
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
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Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
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