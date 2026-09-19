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Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево

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Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево - фото 1
Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево - фото 2
Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево - фото 3
Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево - фото 4
Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево - фото 5
Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево - фото 6
Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево - фото 7
Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево - фото 8
Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
6
  • Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево - фото 1
  • Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево - фото 2
  • Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево - фото 3
  • Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево - фото 4
  • Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево - фото 5
  • Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево - фото 6
  • Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево - фото 7
  • Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево - фото 8
  • Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385484
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
6
Комплектация
чехол кожаный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х3
Вес, г.
120

Описание товара Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево

Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево

Отзывы о товаре Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
6
Комплектация
чехол кожаный
Страна производитель
Китай
Описание
Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Wine Master, 130 мм, 6 функций, оливковое дерево - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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