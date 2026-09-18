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Нож Victorinox Pioneer X 0.8231.26 Silver купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Pioneer X 0.8231.26 Silver

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Нож Victorinox Pioneer X 0.8231.26 Silver - фото 1
Нож Victorinox Pioneer X 0.8231.26 Silver - фото 2
Нож Victorinox Pioneer X 0.8231.26 Silver - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
9
Функции
большое лезвие, шило, кернер, консервный нож, малая отвертка, открывалка для бутылок, отвертка, инструмент для снятия изоляции, ножницы, кольцо для ключей
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Pioneer X 0.8231.26 Silver - фото 1
  • Нож Victorinox Pioneer X 0.8231.26 Silver - фото 2
  • Нож Victorinox Pioneer X 0.8231.26 Silver - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202352
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож Victorinox Pioneer X 0.8231.26 Silver
5 700 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
9
Функции
большое лезвие, шило, кернер, консервный нож, малая отвертка, открывалка для бутылок, отвертка, инструмент для снятия изоляции, ножницы, кольцо для ключей
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
1.4
Высота, см
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
100

Описание товара Нож Victorinox Pioneer X 0.8231.26 Silver

Швейцарский нож серебристый Victorinox Pioneer Alox 0.8231.26 оснащается специальными предметами в количестве девяти штук для выполнения различных операций. Приспособление поставляется в подарочной упаковке с современным дизайном. Модель изготавливается из высококачественных материалов и прослужит длительное время.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox Pioneer X 0.8231.26 Silver




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
9
Функции
большое лезвие, шило, кернер, консервный нож, малая отвертка, открывалка для бутылок, отвертка, инструмент для снятия изоляции, ножницы, кольцо для ключей
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
1.4
Высота, см
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож серебристый Victorinox Pioneer Alox 0.8231.26 оснащается специальными предметами в количестве девяти штук для выполнения различных операций. Приспособление поставляется в подарочной упаковке с современным дизайном. Модель изготавливается из высококачественных материалов и прослужит длительное время.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Pioneer X 0.8231.26 Silver - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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