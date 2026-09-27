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Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол купить с доставкой в Москве
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Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол

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Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 1
Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 2
Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 3
Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 4
Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 5
Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 6
Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
11
Функции
консервный нож, кусачки, напильник, нож, отвертка, открывалка для бутылок, пассатижи, пила, шило / кернер
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 1
  • Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 2
  • Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 3
  • Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 4
  • Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 5
  • Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 6
  • Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586869
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол
940 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
11
Функции
консервный нож, кусачки, напильник, нож, отвертка, открывалка для бутылок, пассатижи, пила, шило / кернер
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, , чехол
Ширина, см
3.5
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол

Один из самых доступных по цене мультулов от компании Ganzo – модель G2019S. Отличительные особенности изделия – небольшой вес и наличие 11 инструментов. Подходящее решение для тех, кому нужен карманный мультитул, пригодный для того, чтобы носить его каждый день. Замечательная модель для тех, кому нужен мультитул с минимальными размерами, но достаточно функциональный.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол




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Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
11
Функции
консервный нож, кусачки, напильник, нож, отвертка, открывалка для бутылок, пассатижи, пила, шило / кернер
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, , чехол
Ширина, см
3.5
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Описание
Один из самых доступных по цене мультулов от компании Ganzo – модель G2019S. Отличительные особенности изделия – небольшой вес и наличие 11 инструментов. Подходящее решение для тех, кому нужен карманный мультитул, пригодный для того, чтобы носить его каждый день. Замечательная модель для тех, кому нужен мультитул с минимальными размерами, но достаточно функциональный.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 940 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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