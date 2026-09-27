Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол
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Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
11
Функции
консервный нож, кусачки, напильник, нож, отвертка, открывалка для бутылок, пассатижи, пила, шило / кернер
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб.
В наличии
Код товара: 586869
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Загружаем...
940 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
11
Функции
консервный нож, кусачки, напильник, нож, отвертка, открывалка для бутылок, пассатижи, пила, шило / кернер
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, , чехол
Ширина, см
3.5
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
100
Описание товара Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол
Один из самых доступных по цене мультулов от компании Ganzo – модель G2019S. Отличительные особенности изделия – небольшой вес и наличие 11 инструментов. Подходящее решение для тех, кому нужен карманный мультитул, пригодный для того, чтобы носить его каждый день. Замечательная модель для тех, кому нужен мультитул с минимальными размерами, но достаточно функциональный.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
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Бренд
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
11
Функции
консервный нож, кусачки, напильник, нож, отвертка, открывалка для бутылок, пассатижи, пила, шило / кернер
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, , чехол
Ширина, см
3.5
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Один из самых доступных по цене мультулов от компании Ganzo – модель G2019S. Отличительные особенности изделия – небольшой вес и наличие 11 инструментов. Подходящее решение для тех, кому нужен карманный мультитул, пригодный для того, чтобы носить его каждый день. Замечательная модель для тех, кому нужен мультитул с минимальными размерами, но достаточно функциональный.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Мультитул Ganzo G2019S, 72 мм, 11 функций, нейлоновый чехол - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 940 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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