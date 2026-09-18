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Мультитул Victorinox SwissCard Lite 0.7333.T3 Translucent Black купить с доставкой в Москве
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Мультитул Victorinox SwissCard Lite 0.7333.T3 Translucent Black

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Мультитул Victorinox SwissCard Lite 0.7333.T3 Translucent Black - фото 1
Мультитул Victorinox SwissCard Lite 0.7333.T3 Translucent Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карточка-мультитул
Количество функций
13
Функции
лезвие, ножницы, стальная булавка, пинцет, шариковая ручка, линейка, увеличительное стекло, отвёртка 3 мм, отвёртка 5 мм, отвёртка Phillips 00-0, отвёртка Phillips 1-2, световой диод
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Victorinox SwissCard Lite 0.7333.T3 Translucent Black - фото 1
  • Мультитул Victorinox SwissCard Lite 0.7333.T3 Translucent Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
4 310 руб.  5 630 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202269
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул Victorinox SwissCard Lite 0.7333.T3 Translucent Black
4 310 руб. -23%
5 630 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Карточка-мультитул
Материал
пластик
Количество функций
13
Функции
лезвие, ножницы, стальная булавка, пинцет, шариковая ручка, линейка, увеличительное стекло, отвёртка 3 мм, отвёртка 5 мм, отвёртка Phillips 00-0, отвёртка Phillips 1-2, световой диод
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
0.4
Высота, см
5.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х1
Вес, г.
70

Описание товара Мультитул Victorinox SwissCard Lite 0.7333.T3 Translucent Black

Швейцарская карточка включает в себя набор инструмента, пригодного для проведения ремонта. Небольшие размеры позволяют всегда держать инструмент при себе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Мультитул Victorinox SwissCard Lite 0.7333.T3 Translucent Black




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Карточка-мультитул
Материал
пластик
Количество функций
13
Функции
лезвие, ножницы, стальная булавка, пинцет, шариковая ручка, линейка, увеличительное стекло, отвёртка 3 мм, отвёртка 5 мм, отвёртка Phillips 00-0, отвёртка Phillips 1-2, световой диод
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
0.4
Высота, см
5.4
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарская карточка включает в себя набор инструмента, пригодного для проведения ремонта. Небольшие размеры позволяют всегда держать инструмент при себе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Victorinox SwissCard Lite 0.7333.T3 Translucent Black - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4310 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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