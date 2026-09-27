Чехол кожаный Victorinox 4.0521.1
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 611133
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитулы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х4х4
Вес, г.
50
Описание товара Чехол кожаный Victorinox 4.0521.1
Компания Victorinox работает уже более 125 лет и за это время успела себя зарекомендовать, как бренд надежный, выпускающий только самые качественные товары. Большим спросом пользуются перочинные ножи, которые изготавливаются из нержавеющей стали с пластиковой или деревянной рукояткой. Для того, чтобы нож долго сохранялся, компания разработала и выпустила чехол Victorinox, который крепится на ремне. Для его производства используется только натуральная кожа в черном, красном, коричневом цветах. Чехол подойдет для ножей 91 мм толщиной 5-6 уровней.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Компания Victorinox работает уже более 125 лет и за это время успела себя зарекомендовать, как бренд надежный, выпускающий только самые качественные товары. Большим спросом пользуются перочинные ножи, которые изготавливаются из нержавеющей стали с пластиковой или деревянной рукояткой. Для того, чтобы нож долго сохранялся, компания разработала и выпустила чехол Victorinox, который крепится на ремне. Для его производства используется только натуральная кожа в черном, красном, коричневом цветах. Чехол подойдет для ножей 91 мм толщиной 5-6 уровней.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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