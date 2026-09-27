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Чехол кожаный Victorinox 4.0521.1 купить с доставкой в Москве
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Чехол кожаный Victorinox 4.0521.1

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Чехол кожаный Victorinox 4.0521.1 - фото 1
Чехол кожаный Victorinox 4.0521.1 - фото 2
Чехол кожаный Victorinox 4.0521.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
  • Чехол кожаный Victorinox 4.0521.1 - фото 1
  • Чехол кожаный Victorinox 4.0521.1 - фото 2
  • Чехол кожаный Victorinox 4.0521.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 611133
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитулы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х4х4
Вес, г.
50

Описание товара Чехол кожаный Victorinox 4.0521.1

Компания Victorinox работает уже более 125 лет и за это время успела себя зарекомендовать, как бренд надежный, выпускающий только самые качественные товары. Большим спросом пользуются перочинные ножи, которые изготавливаются из нержавеющей стали с пластиковой или деревянной рукояткой. Для того, чтобы нож долго сохранялся, компания разработала и выпустила чехол Victorinox, который крепится на ремне. Для его производства используется только натуральная кожа в черном, красном, коричневом цветах. Чехол подойдет для ножей 91 мм толщиной 5-6 уровней.



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Отзывы о товаре Чехол кожаный Victorinox 4.0521.1




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитулы
Страна производитель
Китай
Описание
Компания Victorinox работает уже более 125 лет и за это время успела себя зарекомендовать, как бренд надежный, выпускающий только самые качественные товары. Большим спросом пользуются перочинные ножи, которые изготавливаются из нержавеющей стали с пластиковой или деревянной рукояткой. Для того, чтобы нож долго сохранялся, компания разработала и выпустила чехол Victorinox, который крепится на ремне. Для его производства используется только натуральная кожа в черном, красном, коричневом цветах. Чехол подойдет для ножей 91 мм толщиной 5-6 уровней.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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