Нож Victorinox Hunter, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, штопор, пила по дереву, нож для разделки туш, открывалка для бутылок, открывалка для консервных банок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб.
В наличии
Код товара: 385710
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 700 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, штопор, пила по дереву, нож для разделки туш, открывалка для бутылок, открывалка для консервных банок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
3.15
Высота, см
1.85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х3х2
Вес, г.
130
Описание товара Нож Victorinox Hunter, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный
Швейцарский нож Victorinox Hunter 0.8873 111 мм, 12 функций, красный - удобный нож с универсальным набором дополнительного инструмента, который можно использовать как при походе на природу, так и в иных условиях. Имеется кольцо для подвешивания. Специфический инструмент - нож для разделки туш - подойдет для охотника.
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, штопор, пила по дереву, нож для разделки туш, открывалка для бутылок, открывалка для консервных банок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
3.15
Высота, см
1.85
Страна производитель
Китай
Швейцарский нож Victorinox Hunter 0.8873 111 мм, 12 функций, красный - удобный нож с универсальным набором дополнительного инструмента, который можно использовать как при походе на природу, так и в иных условиях. Имеется кольцо для подвешивания. Специфический инструмент - нож для разделки туш - подойдет для охотника.
Нож Victorinox Hunter, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный – стоимость товара 5700 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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