Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, полупрозрачный серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385606
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х2
Вес, г.
70
Описание товара Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, полупрозрачный серебристый
Швейцарский нож серебристый Victorinox Spartan 1.3603.T7 - компактный инструмент с фиксирующимся лезвием и другими полезными функциями. Все рабочие элементы складываются в рукоятку, что обеспечивает безопасность во время хранения и транспортировки. Устройство отлично подходит для эксплуатации на природе, в дороге или туристическом походе.
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Швейцарский нож серебристый Victorinox Spartan 1.3603.T7 - компактный инструмент с фиксирующимся лезвием и другими полезными функциями. Все рабочие элементы складываются в рукоятку, что обеспечивает безопасность во время хранения и транспортировки. Устройство отлично подходит для эксплуатации на природе, в дороге или туристическом походе.
Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, полупрозрачный серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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