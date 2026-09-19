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Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций купить с доставкой в Москве
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Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций

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Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - фото 1
Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - фото 2
Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - фото 3
Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - фото 4
Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - фото 5
Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - фото 6
Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - фото 7
Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - фото 8
Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - фото 9
Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
  • Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - фото 1
  • Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - фото 2
  • Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - фото 3
  • Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - фото 4
  • Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - фото 5
  • Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - фото 6
  • Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - фото 7
  • Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - фото 8
  • Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - фото 9
  • Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 900 руб. 
Начислим 207 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385476
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций
12 900 руб.
  • Гарантия производителя: 25 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leatherman
Тип товара
Мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х3
Вес, г.
155

Описание товара Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций

Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций

Отзывы о товаре Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций




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Характеристики
Бренд
Leatherman
Тип товара
Мультитул
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Leatherman Free К4х (832662), 9 функций - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 12900 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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