Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Функции
Лезвие, большое / С заклепкой для большого пальца, Съемное / Зажим для переноски / Отверстие для шнурка / Подвеска на паракорде
Длина, мм
180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 800 руб.
В наличии
Код товара: 738441
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Загружаем...
11 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Функции
Лезвие, большое / С заклепкой для большого пальца, Съемное / Зажим для переноски / Отверстие для шнурка / Подвеска на паракорде
Длина, мм
180
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
12
Высота, см
2
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
200
Описание товара Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный
Компактный мультитул Victorinox сочетает в себе пять необходимых функций — всё, что нужно под рукой в любой ситуации. Его ширина 12 см и высота всего 2 см позволяют легко разместить инструмент в сумке или кармане, не занимая лишнего места. Лёгкий вес — всего 186 граммов — делает использование максимально комфортным даже в поездке или на прогулке. Надёжность, по-швейцарски точное исполнение и универсальность — с этим мультитулом вы всегда готовы к неожиданным задачам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Функции
Лезвие, большое / С заклепкой для большого пальца, Съемное / Зажим для переноски / Отверстие для шнурка / Подвеска на паракорде
Длина, мм
180
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
12
Высота, см
2
Страна производитель
Швейцария
Компактный мультитул Victorinox сочетает в себе пять необходимых функций — всё, что нужно под рукой в любой ситуации. Его ширина 12 см и высота всего 2 см позволяют легко разместить инструмент в сумке или кармане, не занимая лишнего места. Лёгкий вес — всего 186 граммов — делает использование максимально комфортным даже в поездке или на прогулке. Надёжность, по-швейцарски точное исполнение и универсальность — с этим мультитулом вы всегда готовы к неожиданным задачам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - стоимость товара 11800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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