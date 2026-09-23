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Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный купить с доставкой в Москве
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Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный

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Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 1
Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 2
Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 3
Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 4
Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 5
Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 6
Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 7
Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 8
Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 9
Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 10
Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 11
Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 12
Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 13
Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 14
Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 15
Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Функции
Лезвие, большое / С заклепкой для большого пальца, Съемное / Зажим для переноски / Отверстие для шнурка / Подвеска на паракорде
Длина, мм
180
  • Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 1
  • Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 2
  • Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 3
  • Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 4
  • Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 5
  • Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 6
  • Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 7
  • Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 8
  • Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 9
  • Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 10
  • Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 11
  • Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 12
  • Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 13
  • Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 14
  • Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 15
  • Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 800 руб. 
Начислим 189 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738441
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный
11 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Функции
Лезвие, большое / С заклепкой для большого пальца, Съемное / Зажим для переноски / Отверстие для шнурка / Подвеска на паракорде
Длина, мм
180
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
12
Высота, см
2
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный

Компактный мультитул Victorinox сочетает в себе пять необходимых функций — всё, что нужно под рукой в любой ситуации. Его ширина 12 см и высота всего 2 см позволяют легко разместить инструмент в сумке или кармане, не занимая лишнего места. Лёгкий вес — всего 186 граммов — делает использование максимально комфортным даже в поездке или на прогулке. Надёжность, по-швейцарски точное исполнение и универсальность — с этим мультитулом вы всегда готовы к неожиданным задачам.



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Отзывы о товаре Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Функции
Лезвие, большое / С заклепкой для большого пальца, Съемное / Зажим для переноски / Отверстие для шнурка / Подвеска на паракорде
Длина, мм
180
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
12
Высота, см
2
Страна производитель
Швейцария
Описание
Компактный мультитул Victorinox сочетает в себе пять необходимых функций — всё, что нужно под рукой в любой ситуации. Его ширина 12 см и высота всего 2 см позволяют легко разместить инструмент в сумке или кармане, не занимая лишнего места. Лёгкий вес — всего 186 граммов — делает использование максимально комфортным даже в поездке или на прогулке. Надёжность, по-швейцарски точное исполнение и универсальность — с этим мультитулом вы всегда готовы к неожиданным задачам.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож перочинный Victorinox Evoke Alox LE 2025 Stone Red, 222 мм, красный - стоимость товара 11800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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