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Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Captain, 16 функций (NE20214) купить с доставкой в Москве
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Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Captain, 16 функций (NE20214)

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Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Captain, 16 функций (NE20214) - фото 1
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Captain, 16 функций (NE20214) - фото 2
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Captain, 16 функций (NE20214) - фото 3
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Captain, 16 функций (NE20214) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
16
Функции
консервный нож, кусачки, линейка, напильник, нож, ножницы, отвертка, открывалка для бутылок, пила, плоскогубцы, стеклобой
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Captain, 16 функций (NE20214) - фото 1
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Captain, 16 функций (NE20214) - фото 2
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Captain, 16 функций (NE20214) - фото 3
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Captain, 16 функций (NE20214) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655132
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Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
16
Функции
консервный нож, кусачки, линейка, напильник, нож, ножницы, отвертка, открывалка для бутылок, пила, плоскогубцы, стеклобой
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
2.25
Высота, см
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
264

Описание товара Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Captain, 16 функций (NE20214)

Xiaomi NexTool Flagship Captain Multi Tool (NE20214) - прочный и надежный мультитул, подходящий как для домашнего, так и для уличного использования. Его складная конструкция очень проста и надежна, и позволяет при должной сноровке открыть большинство основных инструментов одной рукой. 4 основных функции (нож, пила, напильник и ножницы) оснащены замками безопасности, предотвращающими случайное складывание при использовании и возможные травмы. Изготовлен из из нержавеющей стали 3Cr13, и имеют подпружиненную конструкцию. По сравнению с большинством недорогих аналогов, точность обработки деталей мультитула Nextool значительно выше и достигает значения 0,04 мм. Это гарантирует идеальную подгонку деталей с отсутствием люфта и увеличивает срок службы инструмента.



Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Captain, 16 функций (NE20214)




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Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
16
Функции
консервный нож, кусачки, линейка, напильник, нож, ножницы, отвертка, открывалка для бутылок, пила, плоскогубцы, стеклобой
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
2.25
Высота, см
3.5
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi NexTool Flagship Captain Multi Tool (NE20214) - прочный и надежный мультитул, подходящий как для домашнего, так и для уличного использования. Его складная конструкция очень проста и надежна, и позволяет при должной сноровке открыть большинство основных инструментов одной рукой. 4 основных функции (нож, пила, напильник и ножницы) оснащены замками безопасности, предотвращающими случайное складывание при использовании и возможные травмы. Изготовлен из из нержавеющей стали 3Cr13, и имеют подпружиненную конструкцию. По сравнению с большинством недорогих аналогов, точность обработки деталей мультитула Nextool значительно выше и достигает значения 0,04 мм. Это гарантирует идеальную подгонку деталей с отсутствием люфта и увеличивает срок службы инструмента.


Теги товара: подарочные
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Отзывы


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