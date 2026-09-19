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Нож Victorinox Trailmaster One Hand, 111 мм, 12 функций, камуфляжный купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Trailmaster One Hand, 111 мм, 12 функций, камуфляжный

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Нож Victorinox Trailmaster One Hand, 111 мм, 12 функций, камуфляжный - фото 1
Нож Victorinox Trailmaster One Hand, 111 мм, 12 функций, камуфляжный - фото 2
Нож Victorinox Trailmaster One Hand, 111 мм, 12 функций, камуфляжный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Trailmaster One Hand, 111 мм, 12 функций, камуфляжный - фото 1
  • Нож Victorinox Trailmaster One Hand, 111 мм, 12 функций, камуфляжный - фото 2
  • Нож Victorinox Trailmaster One Hand, 111 мм, 12 функций, камуфляжный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
6 310 руб.  6 481 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385717
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х3х3
Вес, г.
140

Описание товара Нож Victorinox Trailmaster One Hand, 111 мм, 12 функций, камуфляжный

Нож Victorinox Trailmaster One Hand, 111 мм, 12 функций, камуфляжный

Отзывы о товаре Нож Victorinox Trailmaster One Hand, 111 мм, 12 функций, камуфляжный




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Нож Victorinox Trailmaster One Hand, 111 мм, 12 функций, камуфляжный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Trailmaster One Hand, 111 мм, 12 функций, камуфляжный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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