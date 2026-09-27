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Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, белый 1.3713.7 купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, белый 1.3713.7

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Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, белый 1.3713.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
15
Функции
консервный нож, отвертка, пассатижи, пила, плоскогубцы, шило / кернер, штопор
Наличие карабина
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624062
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, белый 1.3713.7
4 480 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
15
Функции
консервный нож, отвертка, пассатижи, пила, плоскогубцы, шило / кернер, штопор
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.1
Высота, см
9.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х2
Вес, г.
97

Описание товара Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, белый 1.3713.7

Швейцарский нож туристический Victorinox Huntsman 91 мм разработан для ежедневного использования в различных целях: тренировки в городе, туристические походы, кемпинг. Нож раскладной маленький также подойдет для рыбалки, для пикника и путешествий. Нож походный карманный Victorinox пригодится человеку в самой непредвиденной ситуации. Благодаря многофункциональности его можно использовать для охоты, для сада на даче или отдыхе на природе. Нож армейский швейцарский перочинный Victorinox HUNTSMAN имеет 15 функций.



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Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, белый 1.3713.7




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
15
Функции
консервный нож, отвертка, пассатижи, пила, плоскогубцы, шило / кернер, штопор
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.1
Высота, см
9.1
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож туристический Victorinox Huntsman 91 мм разработан для ежедневного использования в различных целях: тренировки в городе, туристические походы, кемпинг. Нож раскладной маленький также подойдет для рыбалки, для пикника и путешествий. Нож походный карманный Victorinox пригодится человеку в самой непредвиденной ситуации. Благодаря многофункциональности его можно использовать для охоты, для сада на даче или отдыхе на природе. Нож армейский швейцарский перочинный Victorinox HUNTSMAN имеет 15 функций.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, белый 1.3713.7 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4480 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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