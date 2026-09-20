Мультитул Ganzo G303, 105 мм, 25 функций, чехол
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мультитул Ganzo G303, 105 мм, 25 функций, чехол
Универсальный мультитул Ganzo G303 станет отличным инструментом на работе, дома, на отдыхе, в туристическом походе или во время экстренной ситуации. Если вам нужно что-то починить, смастерить, открыть или закрутить, то из 25 деталей вы несомненно отыщите нужный вам инструмент. При изготовлении Ganzo G303 использованы 2 вида сталей: 3CR13 и 5CR13. Твердость обеих сталей находится в значении 57 HRC, но 5CR13 все равно относится к категории более прочных сплавов. В отличие от ножа с прямым лезвием, остальные инструменты в мультитуле менее подвержены поломкам. Главным параметром при подборе стали для деталей мультитула выступают нержавеющие свойства, чем может похвастаться 3CR13. Сталь 5CR13 имеет хорошую ударную вязкость, прочность и антикоррозионные свойства. Нож легко поддается заточке, что станет несомненным плюсом во время заточки ножа в полевых условиях.
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Теги товара: подарочные
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Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
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