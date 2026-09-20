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Мультитул Ganzo G303, 105 мм, 25 функций, чехол купить с доставкой в Москве
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Мультитул Ganzo G303, 105 мм, 25 функций, чехол

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Мультитул Ganzo G303, 105 мм, 25 функций, чехол - фото 1
Мультитул Ganzo G303, 105 мм, 25 функций, чехол - фото 2
Мультитул Ganzo G303, 105 мм, 25 функций, чехол - фото 3
Мультитул Ganzo G303, 105 мм, 25 функций, чехол - фото 4
Мультитул Ganzo G303, 105 мм, 25 функций, чехол - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
25
Функции
кусачки со сменными лезвиями, плоскогубцы, ножницы, пила, нож с прямым лезвием, сантиметровая линейка, шило, стропорез, отверстие для продевания нити, 2 плоские отвертки, крестовая отвертка, инструмент для зачистки проводов, открывалка для бутылок, открывалка для консервных банок, набор из 9 бит
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Ganzo G303, 105 мм, 25 функций, чехол - фото 1
  • Мультитул Ganzo G303, 105 мм, 25 функций, чехол - фото 2
  • Мультитул Ganzo G303, 105 мм, 25 функций, чехол - фото 3
  • Мультитул Ganzo G303, 105 мм, 25 функций, чехол - фото 4
  • Мультитул Ganzo G303, 105 мм, 25 функций, чехол - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655151
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Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
25
Функции
кусачки со сменными лезвиями, плоскогубцы, ножницы, пила, нож с прямым лезвием, сантиметровая линейка, шило, стропорез, отверстие для продевания нити, 2 плоские отвертки, крестовая отвертка, инструмент для зачистки проводов, открывалка для бутылок, открывалка для консервных банок, набор из 9 бит
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
7.7
Высота, см
4.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
276

Описание товара Мультитул Ganzo G303, 105 мм, 25 функций, чехол

Универсальный мультитул Ganzo G303 станет отличным инструментом на работе, дома, на отдыхе, в туристическом походе или во время экстренной ситуации. Если вам нужно что-то починить, смастерить, открыть или закрутить, то из 25 деталей вы несомненно отыщите нужный вам инструмент. При изготовлении Ganzo G303 использованы 2 вида сталей: 3CR13 и 5CR13. Твердость обеих сталей находится в значении 57 HRC, но 5CR13 все равно относится к категории более прочных сплавов. В отличие от ножа с прямым лезвием, остальные инструменты в мультитуле менее подвержены поломкам. Главным параметром при подборе стали для деталей мультитула выступают нержавеющие свойства, чем может похвастаться 3CR13. Сталь 5CR13 имеет хорошую ударную вязкость, прочность и антикоррозионные свойства. Нож легко поддается заточке, что станет несомненным плюсом во время заточки ножа в полевых условиях.



Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G303, 105 мм, 25 функций, чехол




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
25
Функции
кусачки со сменными лезвиями, плоскогубцы, ножницы, пила, нож с прямым лезвием, сантиметровая линейка, шило, стропорез, отверстие для продевания нити, 2 плоские отвертки, крестовая отвертка, инструмент для зачистки проводов, открывалка для бутылок, открывалка для консервных банок, набор из 9 бит
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
7.7
Высота, см
4.7
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный мультитул Ganzo G303 станет отличным инструментом на работе, дома, на отдыхе, в туристическом походе или во время экстренной ситуации. Если вам нужно что-то починить, смастерить, открыть или закрутить, то из 25 деталей вы несомненно отыщите нужный вам инструмент. При изготовлении Ganzo G303 использованы 2 вида сталей: 3CR13 и 5CR13. Твердость обеих сталей находится в значении 57 HRC, но 5CR13 все равно относится к категории более прочных сплавов. В отличие от ножа с прямым лезвием, остальные инструменты в мультитуле менее подвержены поломкам. Главным параметром при подборе стали для деталей мультитула выступают нержавеющие свойства, чем может похвастаться 3CR13. Сталь 5CR13 имеет хорошую ударную вязкость, прочность и антикоррозионные свойства. Нож легко поддается заточке, что станет несомненным плюсом во время заточки ножа в полевых условиях.


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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