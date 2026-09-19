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Нож Victorinox Equestrian, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Equestrian, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный

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Нож Victorinox Equestrian, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 1
Нож Victorinox Equestrian, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
12
Функции
большое фиксирующееся лезвие (Liner Lock), штопор, пила по дереву, инструмент для чистки копыт, открывалка для бутылок, консервный нож, отвертка, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, лезвие для потрошения, кольцо для ключей,
  • Нож Victorinox Equestrian, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 1
  • Нож Victorinox Equestrian, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385711
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож Victorinox Equestrian, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный
5 750 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь, пластик,
Количество функций
12
Функции
большое фиксирующееся лезвие (Liner Lock), штопор, пила по дереву, инструмент для чистки копыт, открывалка для бутылок, консервный нож, отвертка, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, лезвие для потрошения, кольцо для ключей,
Комплектация
нож, пинцет, зубочистка, упаковка
Ширина, см
3.15
Высота, см
1.85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х3х2
Вес, г.
130

Описание товара Нож Victorinox Equestrian, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный

Victorinox Equestrian 0.8583 - уникальный складной швейцарский нож, созданный для тех, чья жизнь, работа или хобби связаны с лошадьми. Эта модель швейцарского ножа Victorinox содержит специальной инструмент для чистки копыт. Лезвие с фиксатором Liner Lock.

Отзывы о товаре Нож Victorinox Equestrian, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь, пластик,
Количество функций
12
Функции
большое фиксирующееся лезвие (Liner Lock), штопор, пила по дереву, инструмент для чистки копыт, открывалка для бутылок, консервный нож, отвертка, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, лезвие для потрошения, кольцо для ключей,
Комплектация
нож, пинцет, зубочистка, упаковка
Ширина, см
3.15
Высота, см
1.85
Страна производитель
Китай
Описание
Victorinox Equestrian 0.8583 - уникальный складной швейцарский нож, созданный для тех, чья жизнь, работа или хобби связаны с лошадьми. Эта модель швейцарского ножа Victorinox содержит специальной инструмент для чистки копыт. Лезвие с фиксатором Liner Lock.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Equestrian, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - стоимость товара 5750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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