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Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) купить с доставкой в Москве
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Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045)

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Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) - фото 1
Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) - фото 2
Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) - фото 3
Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) - фото 4
Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) - фото 5
Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) - фото 6
Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) - фото 7
Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) - фото 8
Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) - фото 9
Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
15
Функции
плоскогубцы с игольчатым наконечником, обычные плоскогубцы, кусачки для проволоки, жесткие кусачки для проволоки, нож, шило, открывалка для бутылок, плоская отвертка, ножницы, пила по дереву, крестовая отвертка, инструмент для развязывания узлов, напильник, зубчатый нож, замок
  • Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) - фото 1
  • Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) - фото 2
  • Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) - фото 3
  • Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) - фото 4
  • Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) - фото 5
  • Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) - фото 6
  • Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) - фото 7
  • Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) - фото 8
  • Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) - фото 9
  • Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 587022
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045)
2 280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
15
Функции
плоскогубцы с игольчатым наконечником, обычные плоскогубцы, кусачки для проволоки, жесткие кусачки для проволоки, нож, шило, открывалка для бутылок, плоская отвертка, ножницы, пила по дереву, крестовая отвертка, инструмент для развязывания узлов, напильник, зубчатый нож, замок
Комплектация
инструмент, чехол, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
317

Описание товара Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045)

Мультитул Nextool Xiaomi Sailor Pro серый NE20045 сочетает в себе ножницы, плоскогубцы, нож, пилу, отвертку и другие инструменты, среди которых есть даже огниво. Высокая точность исполнения позволяет не только уместить все инструменты в одном корпусе, но и обеспечить их высочайшее качество для выполнения задач по закручиванию, резке или обжатию в любое время и в самых разных условиях. Для защиты от ржавчины и получения насыщенного черного цвета мультитул подвергается воронению.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045)




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Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
15
Функции
плоскогубцы с игольчатым наконечником, обычные плоскогубцы, кусачки для проволоки, жесткие кусачки для проволоки, нож, шило, открывалка для бутылок, плоская отвертка, ножницы, пила по дереву, крестовая отвертка, инструмент для развязывания узлов, напильник, зубчатый нож, замок
Комплектация
инструмент, чехол, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Nextool Xiaomi Sailor Pro серый NE20045 сочетает в себе ножницы, плоскогубцы, нож, пилу, отвертку и другие инструменты, среди которых есть даже огниво. Высокая точность исполнения позволяет не только уместить все инструменты в одном корпусе, но и обеспечить их высочайшее качество для выполнения задач по закручиванию, резке или обжатию в любое время и в самых разных условиях. Для защиты от ржавчины и получения насыщенного черного цвета мультитул подвергается воронению.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) – стоимость товара 2280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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