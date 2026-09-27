Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
15
Функции
плоскогубцы с игольчатым наконечником, обычные плоскогубцы, кусачки для проволоки, жесткие кусачки для проволоки, нож, шило, открывалка для бутылок, плоская отвертка, ножницы, пила по дереву, крестовая отвертка, инструмент для развязывания узлов, напильник, зубчатый нож, замок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб.
В наличии
Код товара: 587022
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 280 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
15
Функции
плоскогубцы с игольчатым наконечником, обычные плоскогубцы, кусачки для проволоки, жесткие кусачки для проволоки, нож, шило, открывалка для бутылок, плоская отвертка, ножницы, пила по дереву, крестовая отвертка, инструмент для развязывания узлов, напильник, зубчатый нож, замок
Комплектация
инструмент, чехол, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
317
Описание товара Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045)
Мультитул Nextool Xiaomi Sailor Pro серый NE20045 сочетает в себе ножницы, плоскогубцы, нож, пилу, отвертку и другие инструменты, среди которых есть даже огниво. Высокая точность исполнения позволяет не только уместить все инструменты в одном корпусе, но и обеспечить их высочайшее качество для выполнения задач по закручиванию, резке или обжатию в любое время и в самых разных условиях. Для защиты от ржавчины и получения насыщенного черного цвета мультитул подвергается воронению.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 230 руб.558 руб. в СплитМультитул Ganzo G201H, 105 мм, 22 функций, нейлоновый чехол
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитМультитул Ganzo G101-H, 102 мм, 22 функции, нейлоновый чехол
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитЧехол Victorinox для ножей Ranger Grip 130 мм, до 3 уровней, ней...
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитНож Victorinox Classic 0.6203
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Tusc...
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Fire...
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитМультитул Nextool Black Knight, черный (NE20151)
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитЧехол нейлоновый Victorinox Molle для мультитулов SwissTool, чер...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Cher...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Fall...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Moun...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Smas...
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
15
Функции
плоскогубцы с игольчатым наконечником, обычные плоскогубцы, кусачки для проволоки, жесткие кусачки для проволоки, нож, шило, открывалка для бутылок, плоская отвертка, ножницы, пила по дереву, крестовая отвертка, инструмент для развязывания узлов, напильник, зубчатый нож, замок
Комплектация
инструмент, чехол, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Мультитул Nextool Xiaomi Sailor Pro серый NE20045 сочетает в себе ножницы, плоскогубцы, нож, пилу, отвертку и другие инструменты, среди которых есть даже огниво. Высокая точность исполнения позволяет не только уместить все инструменты в одном корпусе, но и обеспечить их высочайшее качество для выполнения задач по закручиванию, резке или обжатию в любое время и в самых разных условиях. Для защиты от ржавчины и получения насыщенного черного цвета мультитул подвергается воронению.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045) – стоимость товара 2280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультитул Nextool Sailor Pro, серый (NE20045)