Мультитул Nextool Mini Flagship, (NE20178)
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Характеристики
Тип товара
Мультитул
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 587017
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х4х1
Вес, г.
78
Описание товара Мультитул Nextool Mini Flagship, (NE20178)
Мультитул Nextool Xiaomi Mini Flagship NE20178 содержит плоскогубцы, нож, отвертка, открывалка и еще несколько полезных инструментов. От других инструментов мультитул разительно отличается скромными габаритами и малым весом – всего 78 грамм, благодаря чему его можно носить с собой хоть каждый день, не утяжеляя сумку или карманы. А в нужный момент он всегда будет готов прийти на помощь в решении проблем.
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Мультитул Nextool Xiaomi Mini Flagship NE20178 содержит плоскогубцы, нож, отвертка, открывалка и еще несколько полезных инструментов. От других инструментов мультитул разительно отличается скромными габаритами и малым весом – всего 78 грамм, благодаря чему его можно носить с собой хоть каждый день, не утяжеляя сумку или карманы. А в нужный момент он всегда будет готов прийти на помощь в решении проблем.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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