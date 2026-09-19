Нож-брелок Victorinox Classic MiniChamp, 58 мм, 16 функций, красный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
16
Функции
лезвие ножницы пилка для ногтей с острым наконечником инструмент для удаления кутикул отвёртка линейка лезвие для открытия писем лезвие для чистки апельсинов с скребком открывалка для бутылок магнитная крестовая отвёртка Phillips инструмент для снятия изоляции кольцо для ключей шариковая ручка
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 900 руб.
В наличии
Код товара: 385511
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 900 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
16
Функции
лезвие ножницы пилка для ногтей с острым наконечником инструмент для удаления кутикул отвёртка линейка лезвие для открытия писем лезвие для чистки апельсинов с скребком открывалка для бутылок магнитная крестовая отвёртка Phillips инструмент для снятия изоляции кольцо для ключей шариковая ручка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, пинцет или зубочистка, упаковка
Ширина, см
2
Высота, см
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х2х2
Вес, г.
60
Описание товара Нож-брелок Victorinox Classic MiniChamp, 58 мм, 16 функций, красный
Нож-брелок Victorinox Classic MiniChamp 0.6385, 58 мм, 16 функций, красный удобен в использовании. Набор включает в себя необходимые предметы для бытового использования. Изделие можно использовать в качестве брелка - для этого имеется кольцо для подвешивания.
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
16
Функции
лезвие ножницы пилка для ногтей с острым наконечником инструмент для удаления кутикул отвёртка линейка лезвие для открытия писем лезвие для чистки апельсинов с скребком открывалка для бутылок магнитная крестовая отвёртка Phillips инструмент для снятия изоляции кольцо для ключей шариковая ручка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, пинцет или зубочистка, упаковка
Ширина, см
2
Высота, см
1.5
Страна производитель
Китай
Нож-брелок Victorinox Classic MiniChamp 0.6385, 58 мм, 16 функций, красный удобен в использовании. Набор включает в себя необходимые предметы для бытового использования. Изделие можно использовать в качестве брелка - для этого имеется кольцо для подвешивания.
Нож-брелок Victorinox Classic MiniChamp, 58 мм, 16 функций, красный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4900 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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