Голова Joby BH2 для штатива Gorillapod 5К stand, Focus, GP-8
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Характеристики
Тип товара
Головка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361942
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
8.5
Ширина, см
6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
200
Описание товара Голова Joby BH2 для штатива Gorillapod 5К stand, Focus, GP-8
Съемная шаровая голова для штатива Joby Gorillapod Focus GP-8 BH2 с быстросъемной площадкой Arca-Swiss. Максимальная нагрузка 5 кг. 360 ° панорамирование и 90 ° наклона. У основания головы находится кольцо с градуировкой, которое позволяет с высокой точностью снимать панорамы. Раздельные фиксаторы для панорамирования и наклона. Крепление к штативу 3/8.
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Съемная шаровая голова для штатива Joby Gorillapod Focus GP-8 BH2 с быстросъемной площадкой Arca-Swiss. Максимальная нагрузка 5 кг. 360 ° панорамирование и 90 ° наклона. У основания головы находится кольцо с градуировкой, которое позволяет с высокой точностью снимать панорамы. Раздельные фиксаторы для панорамирования и наклона. Крепление к штативу 3/8.
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