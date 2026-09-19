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Голова Joby BH2 для штатива Gorillapod 5К stand, Focus, GP-8 купить с доставкой в Москве
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Голова Joby BH2 для штатива Gorillapod 5К stand, Focus, GP-8

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Голова Joby BH2 для штатива Gorillapod 5К stand, Focus, GP-8 - фото 1
Голова Joby BH2 для штатива Gorillapod 5К stand, Focus, GP-8 - фото 2
Голова Joby BH2 для штатива Gorillapod 5К stand, Focus, GP-8 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
  • Голова Joby BH2 для штатива Gorillapod 5К stand, Focus, GP-8 - фото 1
  • Голова Joby BH2 для штатива Gorillapod 5К stand, Focus, GP-8 - фото 2
  • Голова Joby BH2 для штатива Gorillapod 5К stand, Focus, GP-8 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361942
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Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
8.5
Ширина, см
6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
200

Описание товара Голова Joby BH2 для штатива Gorillapod 5К stand, Focus, GP-8

Съемная шаровая голова для штатива Joby Gorillapod Focus GP-8 BH2 с быстросъемной площадкой Arca-Swiss. Максимальная нагрузка 5 кг. 360 ° панорамирование и 90 ° наклона. У основания головы находится кольцо с градуировкой, которое позволяет с высокой точностью снимать панорамы. Раздельные фиксаторы для панорамирования и наклона. Крепление к штативу 3/8.

Отзывы о товаре Голова Joby BH2 для штатива Gorillapod 5К stand, Focus, GP-8




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Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
8.5
Ширина, см
6.5
Страна производитель
Китай
Описание
Съемная шаровая голова для штатива Joby Gorillapod Focus GP-8 BH2 с быстросъемной площадкой Arca-Swiss. Максимальная нагрузка 5 кг. 360 ° панорамирование и 90 ° наклона. У основания головы находится кольцо с градуировкой, которое позволяет с высокой точностью снимать панорамы. Раздельные фиксаторы для панорамирования и наклона. Крепление к штативу 3/8.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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