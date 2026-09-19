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Площадка выравнивающая Manfrotto 338 купить с доставкой в Москве
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Площадка выравнивающая Manfrotto 338

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Площадка выравнивающая Manfrotto 338 - фото 1
Площадка выравнивающая Manfrotto 338 - фото 2
Площадка выравнивающая Manfrotto 338 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Площадка штативная
  • Площадка выравнивающая Manfrotto 338 - фото 1
  • Площадка выравнивающая Manfrotto 338 - фото 2
  • Площадка выравнивающая Manfrotto 338 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385381
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Площадка штативная
Высота, см
4
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х9
Вес, г.
600

Описание товара Площадка выравнивающая Manfrotto 338

Manfrotto 338 – выравнивающая площадка-переходник 338 устанавливается между штативом и штативной головкой и используется со штативами, не имеющими встроенных механизмов выравнивания. Три регулировочных диска позволяют пользователю производить точную настройку в пределах ±5 градусов, обеспечивая идеальное выравнивание камеры. Диски имеют фиксирующие кольца, обеспечивающие стабильность после выбора нужного положения. Для дополнительного контроля встроен пузырьковый уровень. Площадка имеет внутреннюю резьбу 3/8” для крепления к штативу и винт 3/8” для крепления головки.

Отзывы о товаре Площадка выравнивающая Manfrotto 338




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Площадка штативная
Высота, см
4
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Manfrotto 338 – выравнивающая площадка-переходник 338 устанавливается между штативом и штативной головкой и используется со штативами, не имеющими встроенных механизмов выравнивания. Три регулировочных диска позволяют пользователю производить точную настройку в пределах ±5 градусов, обеспечивая идеальное выравнивание камеры. Диски имеют фиксирующие кольца, обеспечивающие стабильность после выбора нужного положения. Для дополнительного контроля встроен пузырьковый уровень. Площадка имеет внутреннюю резьбу 3/8” для крепления к штативу и винт 3/8” для крепления головки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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