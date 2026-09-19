Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361460
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Видеоадаптер полусфера Gitzo GS5321V75 Systematic 75мм 5 серия
75 мм полусфера-адаптер Systematic Gitzo GS5321V75 5 серии для жидкостных видеоголов является аксессуаром для штатива, который позволяет использовать любые штативы Gitzo Systematic 5 серии (и алюминиевые штативы 4 серии) с видеоголовами с полусферой 75мм. Эти головы предназначены для видеографии, но они также популярны у фотографов, которые используют длиннофокусные телеобъективы. Адаптер GS5321V75 совместим с предохранительной функцией обновленного штативного семейства Systematic, что обеспечивает безопасность и защиту от случайных опрокидываний даже во время смены центральных компонентов. Эта модель сделана из алюминия и весит 113 грамм.
75 мм полусфера-адаптер Systematic Gitzo GS5321V75 5 серии для жидкостных видеоголов является аксессуаром для штатива, который позволяет использовать любые штативы Gitzo Systematic 5 серии (и алюминиевые штативы 4 серии) с видеоголовами с полусферой 75мм. Эти головы предназначены для видеографии, но они также популярны у фотографов, которые используют длиннофокусные телеобъективы. Адаптер GS5321V75 совместим с предохранительной функцией обновленного штативного семейства Systematic, что обеспечивает безопасность и защиту от случайных опрокидываний даже во время смены центральных компонентов. Эта модель сделана из алюминия и весит 113 грамм.
Видеоадаптер полусфера Gitzo GS5321V75 Systematic 75мм 5 серия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеоадаптер полусфера Gitzo GS5321V75 Systematic 75мм 5 серия