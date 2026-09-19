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Кабель Syrp 3C Link (SY0001-7006) купить с доставкой в Москве
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Кабель Syrp 3C Link (SY0001-7006)

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Кабель Syrp 3C Link (SY0001-7006) - фото 1
Кабель Syrp 3C Link (SY0001-7006) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Syrp 3C Link (SY0001-7006) - фото 1
  • Кабель Syrp 3C Link (SY0001-7006) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386506
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Характеристики

Бренд
Syrp
Тип товара
Кабель
Высота, см
1.3
Ширина, см
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х6х2
Вес, г.
100

Описание товара Кабель Syrp 3C Link (SY0001-7006)

Кабель синхронизации от Syrp предназначен для подключения некоторых моделей камер Canon и Kodak к головам серии Genie для управления движением в реальном времени и съемки таймлапсов. Совместим с (включая, но не ограничиваясь) Genie, Genie Mini, Genie Mini II, Genie II Linear и Genie II Pan Tilt.

Отзывы о товаре Кабель Syrp 3C Link (SY0001-7006)




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Характеристики
Бренд
Syrp
Тип товара
Кабель
Высота, см
1.3
Ширина, см
2.5
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель синхронизации от Syrp предназначен для подключения некоторых моделей камер Canon и Kodak к головам серии Genie для управления движением в реальном времени и съемки таймлапсов. Совместим с (включая, но не ограничиваясь) Genie, Genie Mini, Genie Mini II, Genie II Linear и Genie II Pan Tilt.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Syrp 3C Link (SY0001-7006) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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