Сменные резиновые ножки Gitzo GSF25 25мм, 3шт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361430
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножка
Ширина, см
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х4
Вес, г.
100
Описание товара Сменные резиновые ножки Gitzo GSF25 25мм, 3шт
Резиновая ножка Gitzo GSF25 25 мм (комплект из 3 ножек) — стандартная модель, также предлагается в качестве удобного аксессуара для штатива для обеспечения стабильности на различных поверхностях, включая скользкие полы. Эти высокопрочные резиновые ножки имеют диаметр 25 миллиметров и совместимы со всеми штативами Gitzo с винтовой резьбой 3/8 на окончании ног. GSF25 заменяет GS3030.
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Резиновая ножка Gitzo GSF25 25 мм (комплект из 3 ножек) — стандартная модель, также предлагается в качестве удобного аксессуара для штатива для обеспечения стабильности на различных поверхностях, включая скользкие полы. Эти высокопрочные резиновые ножки имеют диаметр 25 миллиметров и совместимы со всеми штативами Gitzo с винтовой резьбой 3/8 на окончании ног. GSF25 заменяет GS3030.
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