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Характеристики
Тип товара
Шипы для штатива
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361433
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Описание товара Резиновая ножка с коротким шипом Gitzo GSFSM 30/38мм, 1шт
Gitzo GSFSM Короткий шип + Резиновые ножки 30-38 мм (1 шип + 30 мм колпачок, 38 мм колпачок) — это аксессуар для монопода, предназначенный для надежной поддержки оборудования на более мягких площадках, например, на траве или грязи. Резиновая ножка прикреплена к короткому шипу как колпачок и может быть снята, когда придет время использовать шип. Износостойкий резиновый материал отличается высокой стабильностью даже на скользких поверхностях. GSFSM представляет собой набор из 1 шипа с двумя резиновыми колпачками (30 и 38 мм в диаметре в их самой широкой части). Шип изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Комплект GSFSM Шип + Резиновые ножки совместим со всеми моноподами Gitzo с резьбой 3/8 на окончании ног. GSFSM заменяет G1220.129B
Gitzo GSFSM Короткий шип + Резиновые ножки 30-38 мм (1 шип + 30 мм колпачок, 38 мм колпачок) — это аксессуар для монопода, предназначенный для надежной поддержки оборудования на более мягких площадках, например, на траве или грязи. Резиновая ножка прикреплена к короткому шипу как колпачок и может быть снята, когда придет время использовать шип. Износостойкий резиновый материал отличается высокой стабильностью даже на скользких поверхностях. GSFSM представляет собой набор из 1 шипа с двумя резиновыми колпачками (30 и 38 мм в диаметре в их самой широкой части). Шип изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Комплект GSFSM Шип + Резиновые ножки совместим со всеми моноподами Gitzo с резьбой 3/8 на окончании ног. GSFSM заменяет G1220.129B
Резиновая ножка с коротким шипом Gitzo GSFSM 30/38мм, 1шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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