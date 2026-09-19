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Видеокран-удочка Joby Action Jib Kit & Pole Pack (черный/красный) купить с доставкой в Москве
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Видеокран-удочка Joby Action Jib Kit & Pole Pack (черный/красный)

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Видеокран-удочка Joby Action Jib Kit &amp; Pole Pack (черный/красный) - фото 1
Видеокран-удочка Joby Action Jib Kit &amp; Pole Pack (черный/красный) - фото 2
Видеокран-удочка Joby Action Jib Kit &amp; Pole Pack (черный/красный) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокран
  • Видеокран-удочка Joby Action Jib Kit &amp; Pole Pack (черный/красный) - фото 1
  • Видеокран-удочка Joby Action Jib Kit &amp; Pole Pack (черный/красный) - фото 2
  • Видеокран-удочка Joby Action Jib Kit &amp; Pole Pack (черный/красный) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361943
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Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Видеокран
Высота, см
9
Ширина, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х14х12
Вес, г.
700

Описание товара Видеокран-удочка Joby Action Jib Kit & Pole Pack (черный/красный)

Регулируемая тросо-блочная система. Два блока с зажимами совместимы с любым цилиндрическим моноподом. Один блок с рукояткой - с одного конца, второй с установленной на площадке камерой – с другого конца.

Отзывы о товаре Видеокран-удочка Joby Action Jib Kit & Pole Pack (черный/красный)




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Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Видеокран
Высота, см
9
Ширина, см
19
Страна производитель
Китай
Описание
Регулируемая тросо-блочная система. Два блока с зажимами совместимы с любым цилиндрическим моноподом. Один блок с рукояткой - с одного конца, второй с установленной на площадке камерой – с другого конца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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