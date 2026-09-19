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Штативная головка Manfrotto 300N купить с доставкой в Москве
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Штативная головка Manfrotto 300N

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Штативная головка Manfrotto 300N - фото 1
Штативная головка Manfrotto 300N - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
  • Штативная головка Manfrotto 300N - фото 1
  • Штативная головка Manfrotto 300N - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385378
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
6.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, г.
610

Описание товара Штативная головка Manfrotto 300N

Manfrotto 300N – штативная панорамная головка. 300N позволяет фотографу делать последовательные снимки, поворачивая камеру на одинаковые углы вокруг единой оси, что является основным способом получения точной и легко соединяемой панорамной композиции. Установленные положения основы предоставляют удобный выбор углов вращения и, соответственно, числа снимков, необходимых для получения полной круговой панорамы, отвечая самым распространённым запросам фотографов, снимающих панорамы, в зависимости от используемых камер и объективов.

Отзывы о товаре Штативная головка Manfrotto 300N




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
6.3
Страна производитель
Китай
Описание
Manfrotto 300N – штативная панорамная головка. 300N позволяет фотографу делать последовательные снимки, поворачивая камеру на одинаковые углы вокруг единой оси, что является основным способом получения точной и легко соединяемой панорамной композиции. Установленные положения основы предоставляют удобный выбор углов вращения и, соответственно, числа снимков, необходимых для получения полной круговой панорамы, отвечая самым распространённым запросам фотографов, снимающих панорамы, в зависимости от используемых камер и объективов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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