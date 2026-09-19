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Держатель камеры Manfrotto 293 купить с доставкой в Москве
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Держатель камеры Manfrotto 293

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Держатель камеры Manfrotto 293
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385364
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Держатель
Высота, см
8
Ширина, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
700

Описание товара Держатель камеры Manfrotto 293

Manfrotto 293 – держатель для средних телеобъективов. Длина держателя регулируется под объективы разной длины. В комплекте штативная головка Manfrotto 234RC. Расстояние от головы до опоры объектива регулируется от 200 до 295 мм. Крепления: 4 внутренние резьбы 3/8” и 3 внутренние резьбы 1/4”.

Отзывы о товаре Держатель камеры Manfrotto 293




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Держатель
Высота, см
8
Ширина, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Manfrotto 293 – держатель для средних телеобъективов. Длина держателя регулируется под объективы разной длины. В комплекте штативная головка Manfrotto 234RC. Расстояние от головы до опоры объектива регулируется от 200 до 295 мм. Крепления: 4 внутренние резьбы 3/8” и 3 внутренние резьбы 1/4”.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель камеры Manfrotto 293 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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