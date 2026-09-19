Top.Mail.Ru
Резиновая ножка с коротким шипом Gitzo GSF30S 30мм, 3шт купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Резиновая ножка с коротким шипом Gitzo GSF30S 30мм, 3шт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Резиновая ножка с коротким шипом Gitzo GSF30S 30мм, 3шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шипы для штатива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361435
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Шипы для штатива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х3
Вес, г.
100

Описание товара Резиновая ножка с коротким шипом Gitzo GSF30S 30мм, 3шт

Комплект Gitzo GSF30S из Короткий шип + Резиновая ножка 30 мм (комплект из 3) — это аксессуар для штатива, который надежно поддерживает его на более мягких площадках, например, на траве или грязи. Резиновая ножка прикреплена к короткому шипу, как колпачок, и может быть снята, когда придет время использовать шип. Износостойкий резиновый материал отличается высокой стабильностью даже на скользких поверхностях. Диаметр самой широкой части резиновой ножки составляет 30 мм. Шип изготовлен из высококачественной стали. Комплект GSF30S Шип + Резиновая ножка совместим со всеми штативами Gitzo с резьбой 3/8 на окончании ног. GSF30S (вместе с версией 38 мм GSF38S) заменяет G1220.129B3.

Отзывы о товаре Резиновая ножка с коротким шипом Gitzo GSF30S 30мм, 3шт




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Шипы для штатива
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект Gitzo GSF30S из Короткий шип + Резиновая ножка 30 мм (комплект из 3) — это аксессуар для штатива, который надежно поддерживает его на более мягких площадках, например, на траве или грязи. Резиновая ножка прикреплена к короткому шипу, как колпачок, и может быть снята, когда придет время использовать шип. Износостойкий резиновый материал отличается высокой стабильностью даже на скользких поверхностях. Диаметр самой широкой части резиновой ножки составляет 30 мм. Шип изготовлен из высококачественной стали. Комплект GSF30S Шип + Резиновая ножка совместим со всеми штативами Gitzo с резьбой 3/8 на окончании ног. GSF30S (вместе с версией 38 мм GSF38S) заменяет G1220.129B3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Резиновая ножка с коротким шипом Gitzo GSF30S 30мм, 3шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...