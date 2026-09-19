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Характеристики
Тип товара
Шипы для штатива
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361435
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Описание товара Резиновая ножка с коротким шипом Gitzo GSF30S 30мм, 3шт
Комплект Gitzo GSF30S из Короткий шип + Резиновая ножка 30 мм (комплект из 3) — это аксессуар для штатива, который надежно поддерживает его на более мягких площадках, например, на траве или грязи. Резиновая ножка прикреплена к короткому шипу, как колпачок, и может быть снята, когда придет время использовать шип. Износостойкий резиновый материал отличается высокой стабильностью даже на скользких поверхностях. Диаметр самой широкой части резиновой ножки составляет 30 мм. Шип изготовлен из высококачественной стали. Комплект GSF30S Шип + Резиновая ножка совместим со всеми штативами Gitzo с резьбой 3/8 на окончании ног. GSF30S (вместе с версией 38 мм GSF38S) заменяет G1220.129B3.
Комплект Gitzo GSF30S из Короткий шип + Резиновая ножка 30 мм (комплект из 3) — это аксессуар для штатива, который надежно поддерживает его на более мягких площадках, например, на траве или грязи. Резиновая ножка прикреплена к короткому шипу, как колпачок, и может быть снята, когда придет время использовать шип. Износостойкий резиновый материал отличается высокой стабильностью даже на скользких поверхностях. Диаметр самой широкой части резиновой ножки составляет 30 мм. Шип изготовлен из высококачественной стали. Комплект GSF30S Шип + Резиновая ножка совместим со всеми штативами Gitzo с резьбой 3/8 на окончании ног. GSF30S (вместе с версией 38 мм GSF38S) заменяет G1220.129B3.
Резиновая ножка с коротким шипом Gitzo GSF30S 30мм, 3шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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