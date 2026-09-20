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Характеристики
Тип товара
Консоль
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496521
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Описание товара Консоль управления Manfrotto MVDDM14 Dgital Director камерой через iPad MINI2&3
DIGITAL DIRECTOR - единственный интерфейс, сертифицированный компанией Apple, который соединяет вашу камеру и iPad чтобы помочь вам управлять всем процессом фото и видео съемки от настройки камеры до публикации ваших фотографий. DIGITAL DIRECTOR идеальный помощник для профессионалов и любителей фотографии и видео, которые хотят сделать свой рабочий процесс более эффективным и интуитивно понятным. DIGITAL DIRECTOR обеспечивает надежное USB соединение между вашими камерой и iPad, и позволяет с помощью специального приложения отслеживать кадр и управлять настройками камеры. Работает с DSLR камерами Canon и Nikon и с вашим iPad mini 3 и iPad mini 2. DIGITAL DIRECTOR оснащен специально разработанным процессором (micro-processor ARM Cortex-A8), который вместе со специальным приложением обеспечивает взаимодействие между iPad и камерой и позволяет управлять протоколами камеры: - можно управлять всеми ключевыми параметрами съемки - передача видеосигнала плавная, надежная и с минимальной задержкой - очень быстрая загрузка фотографий на iPad в высоком разрешении
DIGITAL DIRECTOR - единственный интерфейс, сертифицированный компанией Apple, который соединяет вашу камеру и iPad чтобы помочь вам управлять всем процессом фото и видео съемки от настройки камеры до публикации ваших фотографий. DIGITAL DIRECTOR идеальный помощник для профессионалов и любителей фотографии и видео, которые хотят сделать свой рабочий процесс более эффективным и интуитивно понятным. DIGITAL DIRECTOR обеспечивает надежное USB соединение между вашими камерой и iPad, и позволяет с помощью специального приложения отслеживать кадр и управлять настройками камеры. Работает с DSLR камерами Canon и Nikon и с вашим iPad mini 3 и iPad mini 2. DIGITAL DIRECTOR оснащен специально разработанным процессором (micro-processor ARM Cortex-A8), который вместе со специальным приложением обеспечивает взаимодействие между iPad и камерой и позволяет управлять протоколами камеры: - можно управлять всеми ключевыми параметрами съемки - передача видеосигнала плавная, надежная и с минимальной задержкой - очень быстрая загрузка фотографий на iPad в высоком разрешении
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