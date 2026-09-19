Кронштейн-платформа Gitzo G1539 для двух голов или камер 16/35 CM
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Платформа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361455
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Платформа
Высота, см
43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, кг.
1
Описание товара Кронштейн-платформа Gitzo G1539 для двух голов или камер 16/35 CM
Двусторонняя платформа Gitzo G1539 является высокопрочным профессиональным аксессуаром для штатива, который позволяет устанавливать две камеры (или две головы) на одном штативена расстоянии 35 см друг от друга, от центра к центру. Двойная платформа G1539 изготовлена из высокопрочного алюминия, имеет размер 43 см и весит 0.85 кг. Она подходит для камер 35 мм и среднего формата. Платформа снабжена двумя 3/8 болтами с наружной резьбой и рекомендуется к использованию с шаровой головой на каждом конце.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Двусторонняя платформа Gitzo G1539 является высокопрочным профессиональным аксессуаром для штатива, который позволяет устанавливать две камеры (или две головы) на одном штативена расстоянии 35 см друг от друга, от центра к центру. Двойная платформа G1539 изготовлена из высокопрочного алюминия, имеет размер 43 см и весит 0.85 кг. Она подходит для камер 35 мм и среднего формата. Платформа снабжена двумя 3/8 болтами с наружной резьбой и рекомендуется к использованию с шаровой головой на каждом конце.
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