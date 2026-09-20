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Характеристики
Тип товара
Головка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496468
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Описание товара Шаровая голова Giotto's GH4383LR enter ball head серия 4 LR
Шаровая голова Gitzo 4 серии GH4383LR (вернсия с рычагом) – сверхпрочная штативная голова, идеально подходит для больших телеобъективов, сконструированная для максимальной гладкости и точности движения. Хотя весит голова менее 1 кг, она надежно удерживает впечатляющую нагрузку 30 кг - без труда удерживая камеру CSC или DSLR с объективом 400-600мм. Голова идеально дополняет штативы Gitzo Systematic серий 3, 4 и 5. Она доступна в двух конфигурациях блокировки площадки: с винтом и с рычагом. Шаровая голова серии 4 оснащена большим супергладким полым шаром с покрытием, что обеспечивает уверенное и комфортное использование более тяжелого оборудования даже в экстремальных условиях и при температурах от -30° до 70°C.
Шаровая голова Gitzo 4 серии GH4383LR (вернсия с рычагом) – сверхпрочная штативная голова, идеально подходит для больших телеобъективов, сконструированная для максимальной гладкости и точности движения. Хотя весит голова менее 1 кг, она надежно удерживает впечатляющую нагрузку 30 кг - без труда удерживая камеру CSC или DSLR с объективом 400-600мм. Голова идеально дополняет штативы Gitzo Systematic серий 3, 4 и 5. Она доступна в двух конфигурациях блокировки площадки: с винтом и с рычагом. Шаровая голова серии 4 оснащена большим супергладким полым шаром с покрытием, что обеспечивает уверенное и комфортное использование более тяжелого оборудования даже в экстремальных условиях и при температурах от -30° до 70°C.
Шаровая голова Giotto's GH4383LR enter ball head серия 4 LR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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